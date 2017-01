Feature Winners: January 1 – 4, 2017

Sunday January 1, 2017

Archerfield Speedway – Brisbane, AU – Winged 410 Sprint Cars – Luke Oldfield

Central Motor Speedway – Cromwell, NZ – Winged 410 Sprint Cars – Sprintcar King of Cromwell – Kris Gerard

Central Motor Speedway – Cromwell, NZ – Wingless V6 Sprint Cars – Gene Spooner

Mt. Dew Ice Speedway – Hobart, AU – Winged 410 Sprint Cars – Rained Out

Perth Motorplex – Perth, AU – Limited Sprints – Sprintcar Muster – Marshall McDiarmid

Perth Motorplex – Perth, AU – Winged 360 Sprint Cars – Sprintcar Muster – Daniel Keen

Perth Motorplex – Perth, AU – Winged 410 Sprint Cars – Sprintcar Muster – Jason Kendrick

Premier Speedway – Warrnambool, AU – World Series Sprintcars / SRA – Eureka Sprint Car Series – WSS Speedweek – James McFadden

Valvoline Raceway – Sydney, AU – Midget Cars – Rained Out

Valvoline Raceway – Sydney, AU – Ultimate Sprintcar Championship – Firecracker 50 – Rained Out

Western Springs Speedway – Auckland, NZ – Midget Cars – International Midget Car Series – Michael Pickens

Western Springs Speedway – Auckland, NZ – Winged 410 Sprint Cars – Jamie McDonald

Monday January 2, 2016

Valvoline Raceway – Sydney, AU – Midget Cars – Michael Stewart

Valvoline Raceway – Sydney, AU – Ultimate Sprintcar Championship – Firecracker 50 – Ian Madsen

Tuesday January 3, 2016

Hi-Tech Oils Speedway – Toowoomba, AU – Wingless V6 Sprint Cars – Rained Out

Hi-Tech Oils Speedway – Toowoomba, AU – World Series Sprintcars – Sunshine Swing – Rained Out

Valvoline Raceway – Sydney, AU – Wingless V6 Sprint Cars – Nathan Smee

Valvoline Raceway – Sydney, AU – Wingless V6 Sprint Cars – Dean Thomas

Western Springs Speedway – Auckland, NZ – Midget Cars – International Midget Car Series – 50 Lapper – Alex Bright

Western Springs Speedway – Auckland, NZ – Winged 410 Sprint Cars – Jonathan Allard

Wednesday January 4, 2017

Archerfield Speedway – Brisbane, AU – Midget Cars – Brock Dean

Archerfield Speedway – Brisbane, AU – World Series Sprintcars – Sunshine Swing – David Murcott