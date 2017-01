Grant Wires Friday’s Preliminary Feature at the Chili Bowl Nationals

By T.J. Buffenbarger

TULSA (January 13, 2016) — Justin Grant continued the amazing run for Clauson/Marshall Racing at the 31st annual Chili Bowl Natioanls picking up the win on Vacuworx qualifying night on Friday. Grant started on the front row and led every lap in route to the victory.

Grant and Gardner started on the front row with Grant leading into turn one. Yeley, Garnder, and McCarthy raced three wide for second position when smoke started billowing out of the left side of Yeley’s motor and McCarthy spun in turn one and collected Holly Shelton to bring out the caution flag. Under caution Shelton’s teammate Tanner Thorson went to the work area with a flat left rear tire.

After the incident involving several front runners NASCAR driver Ricky Stenhouse Jr. moved up into the third spot for the restart.

Behind the lead trio Michael Faccinto moved under Wayne Johnson to take away the third spot. One lap later Daryn Pittman moved around Johnson for fourth.

By lap seven Faccinto started to close the gap on Stenhouse for second. Up front Grant opened a sizeable advantage.

As the bottom groove started to wear out D.J. Netto and Daryn Pittman started to move to the front using the top fo the race track. Pittman moved around Faccinto for third on lap 13 and quickly caught Stenhouse for third. Pittman got a drive off turn two on lap 18 to take the spot from Stenhouse and Gardner to move up to second.

As Pittman pulled away with the runner up spot Gardner and Stenhouse started dicing for the final spot to lock into Saturday’s feature.

By lap 23 Pittman started to close in on the back bumper of Justin Grant, but ran out of laps as Grant claimed the victory over Pittman and Gardner, locking themselves into Saturday’s feature.

31st Annual Chili Bowl Nationals

River Spirit Exposition Center

Vacuworx Qualifying Night

Tulsa, OK

Friday January 13, 2017

Heat Race #1 (8 Laps): 1. 71G – Damion Gardner [1]; 2. 10B – Rick Shuman [2]; 3. 05B – Steve Buckwalter [7]; 4. 88 – Chad Wheeler [4]; 5. 2AG – Rickie Gaunt [8]; 6. 87F – Sean McClelland [3]; 7. 96CM – Brett Becker [5]; 8. 2J – Cody Lampe [6]; 9. 9M – Cory Mallo [9]

Heat Race #2 (8 Laps): 1. 11AG – Dave Darland [3]; 2. 51R – Brody Roa [1]; 3. 98 – Clinton Boyles [5]; 4. 25S – Alex Schriever [2]; 5. 10J – John Hunt [6]; 6. 101 – Chuck McGillivray [7]; 7. 29 – Derek Childs [9]; 8. 56B – Tyler Brehm [8]; 9. 6B – Brad Kraus [4]

Heat Race #3 (8 Laps): 1. 25H – Anton Hernandez [5]; 2. 3C – D.J. Netto [6]; 3. 39BC – Justin Grant [8]; 4. 28A – Ace McCarthy [9]; 5. 84X – Chad Boat [3]; 6. 06 – Andy Baugh [7]; 7. 11R – Shane Watts [2]; 8. 10X – Tom Doherty [4]; 9. (DNF) 22X – Payton Williams [1]

Heat Race #4 (8 Laps): 1. 35F – Michael Faccinto [6]; 2. 80 – Josh Hawkins [1]; 3. 17R – Alex Schutte [8]; 4. 24S – Landon Simon [2]; 5. 11C – Chett Gehrke [4]; 6. 15L – Ashley Hazelton [3]; 7. 93L – Trey Lambert [7]; 8. 55 – Tom Everhart [5]

Heat Race #5 (8 Laps): 1. 71.5 – Robert Bell [1]; 2. 7 – Shannon McQueen [7]; 3. 0R – Holly Porter [4]; 4. 83S – Shane Weeks [5]; 5. 12R – Brian Rieck [6]; 6. 0 – Johnny Murdock [3]; 7. 27Z – Zane Hendricks [2]; (DNS) 22E – David Stephenson

Heat Race #6 (8 Laps): 1. 17BC – Ricky Stenhouse Jr [7]; 2. 27 – Tucker Klaasmeyer [3]; 3. 8C – John Carney II [4]; 4. 37 – Nick Knepper [8]; 5. 59E – Dex Eaton [2]; 6. 21R – Ryan Truitt [1]; 7. 77C – Kevin Schawitsch [6]; 8. (DNF) 69J – Earl McDoulett Jr [5]

Heat Race #7 (8 Laps): 1. 21 – Daryn Pittman [1]; 2. 14K – Chris Cochran [3]; 3. 8GQ – Jimi – Ray Quin [6]; 4. 22A – Andy Malpocker [2]; 5. GO – Shane Cockrum [5]; 6. 1P – Terry Nichols [4]; 7. 83G – Matt Gilbert [8]; 8. 37F – Tim Kent [7]

Heat Race #8 (8 Laps): 1. 21K – Cory Kruseman [2]; 2. 87JR – Troy Rutherford [4]; 3. 2C – Wayne Johnson [5]; 4. 57C – Chad Boespflug [6]; 5. 27S – Andy Shouse [1]; 6. 20X – Noah Harris [7]; 7. 00 – Tristan Lee [8]; 8. 89 – Nick Bailey [3]

Heat Race #9 (8 Laps): 1. 32D – Danny Jennings [1]; 2. 68 – Ronnie Gardner [8]; 3. 4J – Tim Crawley [3]; 4. 47X – Tim McCreadie [5]; 5. D33 – Joey Moughan [7]; 6. 4B – Shane Sellers [2]; 7. 5GS – Garrett Stout [4]; 8. (DNF) 17KT – Ryan Secrest [6]

Heat Race #10 (8 Laps): 1. 67 – Tanner Thorson [1]; 2. 73X – Jac Haudenschild [7]; 3. 12W – Billy Wease [5]; 4. 9A – Jason Walls [2]; 5. 22H – John Heydenreich [3]; 6. 4F – Chad Frewaldt [8]; 7. (DNF) 79 – Blake Nimee [4]; 8. (DNF) 20 – Tadd Holliman [6]

Heat Race #11 (8 Laps): 1. 1ST – J.J. Yeley [3]; 2. 3N – Jake Neuman [1]; 3. 95 – Chris Andrews [2]; 4. 67K – Holly Shelton [7]; 5. 3F – Davey (D.J.) Hamilton Jr. [5]; 6. 83 – Kurt Blackaby [8]; 7. D6 – Dakota Gaines [6]; 8. 51A – Ryan Jamison [4]

D Feature #1 (10 Laps): 1. 79 – Blake Nimee [4]; 2. 96CM – Brett Becker [3]; 3. 93L – Trey Lambert [1]; 4. 37F – Tim Kent [6]; 5. 9M – Cory Mallo [10]; 6. 77C – Kevin Schawitsch [2]; 7. (DNF) 17KT – Ryan Secrest [5]; 8. (DNF) 6B – Brad Kraus [9]; 9. (DNF) 55 – Tom Everhart [8]; 10. (DNF) 10X – Tom Doherty [7]; (DNS) 11R – Shane Watts; (DNS) 22E – David Stephenson

D Feature #2 (10 Laps): 1. 89 – Nick Bailey [10]; 2. 27Z – Zane Hendricks [5]; 3. 2J – Cody Lampe [6]; 4. 5GS – Garrett Stout [3]; 5. 21R – Ryan Truitt [1]; 6. 51A – Ryan Jamison [9]; 7. 56B – Tyler Brehm [4]; 8. (DNF) D6 – Dakota Gaines [2]; 9. (DNF) 20 – Tadd Holliman [7]; (DNS) 69J – Earl McDoulett Jr; (DNS) 22X – Payton Williams

C Feature #1 (12 Laps, Taking Top 4): 1. D33 – Joey Moughan [1]; 2. 10J – John Hunt [2]; 3. 9A – Jason Walls [4]; 4. 22H – John Heydenreich [9]; 5. 27S – Andy Shouse [11]; 6. 25S – Alex Schriever [3]; 7. 87F – Sean McClelland [13]; 8. 101 – Chuck McGillivray [7]; 9. 3F – Davey (D.J.) Hamilton Jr. [6]; 10. 59E – Dex Eaton [10]; 11. 00 – Tristan Lee [12]; 12. 96CM – Brett Becker [16]; 13. 83 – Kurt Blackaby [5]; 14. 79 – Blake Nimee [15]; 15. 0 – Johnny Murdock [14]; 16. (DNF) 20X – Noah Harris [8]

C Feature #2 (12 Laps, Taking Top 4): 1. 84X – Chad Boat [8]; 2. 88 – Chad Wheeler [1]; 3. GO – Shane Cockrum [5]; 4. 24S – Landon Simon [3]; 5. 22A – Andy Malpocker [10]; 6. 1P – Terry Nichols [12]; 7. 11C – Chett Gehrke [6]; 8. 4F – Chad Frewaldt [4]; 9. 89 – Nick Bailey [15]; 10. 06 – Andy Baugh [7]; 11. 4B – Shane Sellers [14]; 12. 83G – Matt Gilbert [11]; 13. 27Z – Zane Hendricks [16]; 14. 15L – Ashley Hazelton [13]; 15. 29 – Derek Childs [9]; 16. (DNF) 12R – Brian Rieck [2]

Qualifying Race #1 (10 Laps): 1. 67 – Tanner Thorson [1]; 2. 71G – Damion Gardner [2]; 3. 21K – Cory Kruseman [3]; 4. 17R – Alex Schutte [4]; 5. 17BC – Ricky Stenhouse Jr [6]; 6. 7 – Shannon McQueen [5]; 7. 98 – Clinton Boyles [7]; 8. 4J – Tim Crawley [10]; 9. 10B – Rick Shuman [8]; 10. 0R – Holly Porter [9]

Qualifying Race #2 (10 Laps): 1. 28A – Ace McCarthy [3]; 2. 2C – Wayne Johnson [7]; 3. 37 – Nick Knepper [1]; 4. 11AG – Dave Darland [4]; 5. 35F – Michael Faccinto [6]; 6. 73X – Jac Haudenschild [5]; 7. 51R – Brody Roa [8]; 8. 95 – Chris Andrews [10]; 9. 8C – John Carney II [9]; 10. 71.5 – Robert Bell [2]

Qualifying Race #3 (10 Laps): 1. 21 – Daryn Pittman [2]; 2. 1ST – J.J. Yeley [4]; 3. 68 – Ronnie Gardner [6]; 4. 3C – D.J. Netto [5]; 5. 27 – Tucker Klaasmeyer [1]; 6. 87JR – Troy Rutherford [3]; 7. 12W – Billy Wease [7]; 8. 80 – Josh Hawkins [8]; 9. 57C – Chad Boespflug [9]; 10. 83S – Shane Weeks [10]

Qualifying Race #4 (10 Laps): 1. 39BC – Justin Grant [5]; 2. 67K – Holly Shelton [7]; 3. 14K – Chris Cochran [1]; 4. 05B – Steve Buckwalter [4]; 5. 47X – Tim McCreadie [10]; 6. 25H – Anton Hernandez [6]; 7. 32D – Danny Jennings [2]; 8. (DNF) 8GQ – Jimi – Ray Quin [3]; 9. (DNF) 2AG – Rickie Gaunt [9]; 10. (DNF) 3N – Jake Neuman [8]

B Feature #1 (15 Laps): 1. 14K – Chris Cochran [3]; 2. 25H – Anton Hernandez [1]; 3. 27 – Tucker Klaasmeyer [4]; 4. 51R – Brody Roa [5]; 5. 4J – Tim Crawley [7]; 6. 8GQ – Jimi – Ray Quin [8]; 7. 7 – Shannon McQueen [2]; 8. 57C – Chad Boespflug [10]; 9. D33 – Joey Moughan [13]; 10. 12W – Billy Wease [6]; 11. 71.5 – Robert Bell [12]; 12. 10J – John Hunt [14]; 13. 9A – Jason Walls [15]; 14. 0R – Holly Porter [11]; 15. (DNF) 22H – John Heydenreich [16]; 16. (DNF) 10B – Rick Shuman [9]

B Feature #2 (15 Laps): 1. 47X – Tim McCreadie [3]; 2. 37 – Nick Knepper [1]; 3. 73X – Jac Haudenschild [2]; 4. 84X – Chad Boat [11]; 5. 3N – Jake Neuman [12]; 6. 32D – Danny Jennings [6]; 7. 88 – Chad Wheeler [14]; 8. 8C – John Carney II [9]; 9. 24S – Landon Simon [15]; 10. 98 – Clinton Boyles [5]; 11. 95 – Chris Andrews [7]; 12. 80 – Josh Hawkins [8]; 13. GO – Shane Cockrum [13]; 14. (DNF) 83S – Shane Weeks [10]; (DNS) 87JR – Troy Rutherford; (DNS) 2AG – Rickie Gaunt