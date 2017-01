Abreu Wins Brisbane Finale

BRISBANE, Au. (January 21, 2017) — Rico Abreu bounced back from a DNF on Friday night to win Saturday’s World Midget Car Championship finale Saturday night at Ausdeck Archerfield Speedway. After falling out of his preliminary night feature on lap two Abreu drove his Keith Kunz Racing entry to victory over over fellow American Brady Bacon and Friday’s feature winner Nathan Smee for the victory.

Zach Daum, Rodney Harders, and Abreu won the preliminary events.

Archerfield Speedway

Brisbane, AU

World Midget Car Championship

Saturday January 21, 2017

Heat Race #10:

1. USA14 – Zach Daum

2. Q3 – Chris Singleton

3. Q40 – Dallas Sharp

4. Q51 – Darren Dillon

5. Q82 – Jason Bell

6. Q41 – Brendan Palmer

7. USA70 – Brady Bacon

Heat Race #11:

1. Q5 – Rodney Harders

2. Q48 – Brad Young

3. Q99 – Brock Dean

4. Q69 – Nathan Smee

5. N70 – Matt Smith

6. Q36 – Callum Whatmore

7. Q61 – Scott Doyle

Heat Race #12:

1. USA97 – Rico Abreu

2. Q76 – Reid Mackay

3. NZ 2 – Chris Gwilliam

4. V97 – Kaiden Brown

5. Q22 – Scott Farmer

6. N78 – Troy Jenkins

Feature:

1. USA97 – Rico Abreu

2. USA70 – Brady Bacon

3. Q69 – Nathan Smee

4. Q22 – Scott Farmer

5. NZ 2 – Chris Gwilliam

6. Q99 – Brock Dean

7. Q76 – Reid Mackay

8. Q82 – Jason Bell

9. V97 – Kaiden Brown

10. Q5 – Rodney Harders

11. Q36 – Callum Whatmore

12. Q40 – Dallas Sharp

13. Q51 – Darren Dillon

14. N78 – Troy Jenkins

15. USA14 – Zach Daum

16. N70 – Matt Smith

17. Q3 – Chris Singleton

18. Q61 – Scott Doyle

19. Q48 – Brad Young

20. Q41 – Brendan Palmer