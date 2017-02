Adam Alexander Wins at Hobart Speedway

HOBART, Au. (February 11, 2017) — Adam Alexander won the sprint car feature Saturday night at Solo Hobart Speedway. Alexander started on the front row and led all 25-laps of the main event. Gerry Hoekstra, Callum Zizek, Scott Bissett, and Terry Watson rounded out the top five.

Jeremy Smith won the wingless sprint car feature.

Solo Hobart Speedway

Hobart, AU

Saturday February 11, 2017

Winged Sprint Cars

Heat Race #1:

1. T 17 – Jason Dawkins

2. T 45 – Kurt Luttrell

3. T 16 – Adam Alexander

4. T 9 – Chris Johns

5. T 36 – Terry Watson

6. T 13 – Chris Gallagher

7. T 20 – Tony Clasener

8. T 11 – Jason Redpath

Heat Race #2:

1. T 16 – Adam Alexander

2. T 13 – Chris Gallagher

3. T 45 – Kurt Luttrell

4. T 2 – Scott Bissett

5. T 4 – Gerry Hoekstra

6. T 22 – Callum Zizek

7. T 35 – Bruce Pitt

Heat Race #3:

1. T 4 – Gerry Hoekstra

2. T 9 – Chris Johns

3. T 22 – Callum Zizek

4. T 36 – Terry Watson

5. T 2 – Scott Bissett

6. T 20 – Tony Clasener

7. T 17 – Jason Dawkins

8. T 35 – Bruce Pitt

Feature:

1. T 16 – Adam Alexander

2. T 4 – Gerry Hoekstra

3. T 22 – Callum Zizek

4. T 2 – Scott Bissett

5. T 36 – Terry Watson

6. T 35 – Bruce Pitt

7. T 20 – Tony Clasener

8. T 45 – Kurt Luttrell

9. T 9 – Chris Johns

10. T 13 – Chris Gallagher

11. T 17 – Jason Dawkins

Wingless V6 Sprint Cars

Heat Race #1:

1. T 17 – Hadyn McBain

2. T 28 – Tim Herbert

3. T 5 – Jeremy Smith

4. T 6 – Chris Breen

5. T 55 – Ryan Harding

6. T 7 – Josh Padman

7. V 144 – Glen Harris

8. T 87 – Bradley Walkley

Heat Race #2:

1. T 5 – Jeremy Smith

2. T 55 – Ryan Harding

3. T 6 – Chris Breen

4. T 7 – Josh Padman

5. T 17 – Hadyn McBain

6. T 28 – Tim Herbert

7. T 87 – Bradley Walkley

8. V 144 – Glen Harris

Feature:

1. T 5 – Jeremy Smith

2. T 17 – Hadyn McBain

3. T 55 – Ryan Harding

4. T 87 – Bradley Walkley

5. T 6 – Chris Breen

6. T 7 – Josh Padman

7. T 28 – Tim Herbert

8. V 144 – Glen Harris