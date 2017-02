Feature Winners: February 15 – 19, 2017

Volusia Speedway Park – Barberville, FL – All Star Circuit of Champions – Donny Schatz

Thursday February 16, 2017

Volusia Speedway Park – Barberville, FL – All Star Circuit of Champions – David Gravel

Friday February 17, 2017

Adelaide Motorsports Park – Adelaide, AU – Sprintcar Allstars – Mark Caruso

Perth Motorplex – Perth, AU – Winged 360 Sprint Cars – Daniel Harding

Perth Motorplex – Perth, AU – Wingless V6 Sprint Cars – Bradley Fitzgerald

Volusia Speedway Park – Barberville, FL – World of Outlaws – Jason Johnson

Wildcat Raceway – Tucson, AZ – POWRi – 360 Wildcat Winter Sprint Cars – Wildcat Winter Sprint Series – Cancelled

Wildcat Raceway – Tucson, AZ – Winged 360 Sprint Cars – Wildcat Winter Sprint Series – Cancelled

Archerfield Speedway – Brisbane, AU – Winged 410 Sprint Cars – Luke OldfieldBaypark Speedway – Mt. Maunganui, NZ – Winged 410 Sprint Cars – Rained OutBaypark Speedway – Mt. Maunganui, NZ – Wingless V6 Sprint Cars – Rained OutBendigo Bank Arena – Latrobe, AU – Winged 410 Sprint Cars – Jason DawkinsBunbury Speedway – Bunbury, AU – Winged 360 Sprint Cars – Daniel KeenBunbury Speedway – Bunbury, AU – World Series Sprintcars – Western Swing – Brooke TatnellLismore Speedway – Lismore, AU – Wingless V6 Sprint Cars – Trent MartinMurray Bridge Speedway – Murray Bridge, AU – Speedcar Super Series – Tim Crouch Memorial – Adam ClarkeMurray Bridge Speedway – Murray Bridge, AU – Wingless V6 Sprint Cars – Steve AgarsRuapuna Speedway – Christchurch, NZ – Midget Cars – Glen DurieRuapuna Speedway – Christchurch, NZ – Sprintcar War of the Wings – Jamie DuffRuapuna Speedway – Christchurch, NZ – Wingless V6 Sprint Cars – Tony WrightSimpson Speedway – Bungador, AU – Wingless V6 Sprint Cars – Luke WeelSouthern Illinois Center – DuQuoin, IL – USAC – D2 Midget Cars – Andy MalpockerSunline Speedway – Waikerie, AU – Sprintcar Allstars – Daniel EvansSunline Speedway – Waikerie, AU – Wingless V6 Sprint Cars – Dale GesellValvoline Raceway – Sydney, AU – Ultimate Sprintcar Championship – Rained OutValvoline Raceway – Sydney, AU – Wingless V6 Sprint Cars – Rained OutVolusia Speedway Park – Barberville, FL – World of Outlaws – Rained OutWaikaraka Family Speedway – Auckland, NZ – Wingless V6 Sprint Cars – Dale GesellWestern Speedway – Hamilton, AU – SRA – Eureka Sprint Car Series – Tim RankinWildcat Raceway – Tucson, AZ – POWRi – 360 Wildcat Winter Sprint Cars – Wildcat Winter Sprint Series – CancelledWildcat Raceway – Tucson, AZ – Winged 360 Sprint Cars – Wildcat Winter Sprint Series – Cancelled

Sunday February 19, 2017

New Smyrna Speedway – New Smyrna Beach, FL – Southern Sprintcar Shootout – Troy DeCaire

Volusia Speedway Park – Barberville, FL – World of Outlaws (Makeup from 2/18) – Donny Schatz

Volusia Speedway Park – Barberville, FL – World of Outlaws – Donny Schatz