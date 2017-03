Thomas Enters March Leading the IMCA RaceSaver Sprint Car National Points

IMCA RaceSaver Sprint Cars – 1. Marcus Thomas, Corsicana, Texas, 79; 2. Austin Mundie, Dallas, Texas, 78; 3. John Ricketts, Burleson, Texas, 75; 4. Tucker Doughty, Heath, Texas, 74; 5. Chad Wilson, North Richland Hills, Texas, 72; 6. Chip Graham, Lewisville, Texas, 68; 7. Joshua Hawkins, Whitehouse, Texas, and Robert Vetter, Wolfe City, Texas, both 66; 9. Michael Day, Greenville, Texas, 60; 10. Brandon Long, Iowa Park, Texas, 59; 11. Logan Payne, Dallas, Texas, 57; 12. D.J. Estes Jr., Mansfield, Texas, 54; 13. Tommy Hall, Natchitoches, La., 50; 14. Johnny Brown, Orange, Texas, and Joshua McCord, Bossier City, La., both 47; 16. Shane Gloeckler, Joshua, Texas, 38; 17. George White, Fort Worth, Texas, 37; 18. Jeff Day, Greenville, Texas, and Jake Martens, Fairview, Okla., both 35; 20. Bryan Bolden, Quinlan, Texas, 33.

