Hagar Wins USCS Portion of the Frostbuster 150

MAGNOLIA, Ms. (February 5, 2016) — Derek Hagar won the USCS Sprint Car portion of the Frost Buster 150 Saturday night at Magnolia Motor Speedway. Terry Gray, Danny Smith, Morgan Turpen, and Tim Crawley rounded out the top five.

Frostbuster 150

United Sprint Car Series

Magnolia Motor Speedway

Columbus, MS

Saturday February 5, 2017

Feature:

1. 9JR – Derek Hagar

2. 10 – Terry Gray

3. 4 – Danny Smith

4. 10M – Morgan Turpin

5. 88 – Tim Crawley

6. 26 – Marshall Skinner

7. 24D – Danny Sams

8. 42 – Andy McElhannon

9. 07T – Brandon Taylor

10. 01 – Shane Morgan

11. 14M – Jordan Mallett

12. 17W – Harli White

13. 13 – Todd Fayard

14. 15 – Joey Schmidt

15. 27 – Curt Terrell

16. 10K – Dewayne White

17. 40 – Howard Moore

18. 1A – Lee Moore

19. 93 – Jake Knight

20. 38 – Tony Agin

21. 21 – Butch David

22. 28 – Jeff Willingham

23. 14 – Tony Stewart

24. 01T – Brandon Olson