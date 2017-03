Bernal Wins from 22nd Starting Position at Las Vegas

From Lance Jennings

LAS VEGAS (March 10, 2017) – After engine problems forced a switch to a backup car, Ryan Bernal (Hollister, California) started twenty-second and won Friday’s 25-lap “FVP Outlaw Showdown” at The Dirt Track at Las Vegas Motor Speedway. Piloting Mike Phulps’ #56 Metal Works / Keizer Wheels ART, Bernal took the lead from “The Macho Man” Brady Bacon on lap 21 and sailed to his second $3,000 Sands Chevrolet USAC SouthWest / West Coast Sprint Car win of 2017. Bacon, Brody Roa, Jace Vander Weerd, and Stevie Sussex chased Bernal to the finish line.

For the second night in a row, Landon Cling earned the Woodland Auto Display Fast Time honors, besting the 33 car roster. “The People’s Champion” Dave Darland, Roa, Vander Weerd, and Bernal won the 8-lap heat races. Jeff Sibley topped the 12-lap semi-main.

SANDS CHERVOLET USAC SOUTHWEST/WEST COAST SPRINT CAR RACE RESULTS: March 10, 2017 – Las Vegas, Nevada – The Dirt Track at Las Vegas Motor Speedway – “6th FVP Outlaw Showdown”

WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFICATIONS: 1. Landon Cling, 54, Cling-18.663; 2. Joe Stornetta Jr, 3F, Finkenbinder-18.697; 3. Brady Bacon, 73, Ford-18.713; 4. Ryan Bernal, 56, Phulps-18.893; 5. Richard Vander Weerd, 10, Vander Weerd-18.720; 6. R.J. Johnson, 51, Martin-18.981; 7. Jake Swanson, 92, Sertich-19.008; 8. Tristan Guardino, 15T, Guardino-19.017; 9. Dylan Westbrook, 2, Yeley-19.049; 10. Brady Short, 19S, Reinbold/Underwood-19.061; 11. Trey Marcham, 81, Watt-19.172; 12. Troy Rutherford, 11, Rutherford-19.191; 13. Dave Darland, 42, Cheney-19.192; 14. Brody Roa, 81X, Watt-19.282; 15. Jace Vander Weerd, 88, Vander Weerd-19.322; 16. Ryan Timmons, 29T, Timmons-19.394; 17. Tye Mihocko, 5, Mihocko-19.473; 18. Jeff Sibley, 42N, Sibley-19.487; 19. Charles Davis Jr., 50, Massey-19.490; 20. Stevie Sussex, 21AZ, Burkhart-19.494; 21. Bruce St. James, 7K, St. James-19.776; 22. Chris Bonneau, 78, Bonneau-19.837; 23. Mike Martin, 16, Martin-19.880; 24. Andy Reinbold, 19, Reinbold/Underwood-19.893; 25. Shon Deskins, 20, Deskins-20.066; 26. Cody Majors, 81M, Watt-20.116; 27. Jeff Lowery, 45, Lowery-20.185; 28. Steve Hix, 57, Hix-20.293; 29. 30. Ryan Stolz, 63, Stolz-20.615; 30. Jay Ervine, 51X, AJ-20.733; 31. Mark Ferrera, 85, Perkins-21.678; 32. Larry Kesterson, F2, Kesterson-22.119; 33. Bobby Marcum, 80, Marcum-28.455.

EXTREME MUFFLERS FIRST HEAT: (8 laps) 1. Darland, 2. R.Vander Weerd, 3. Deskins, 4. Cling, 5. Westbrook, 6. Mihocko, 7. St. James, 8. Stolz. NT

BROWN & MILLER RACING SOLUTIONS SECOND HEAT: (8 laps) 1. Roa, 2. Johnson, 3. Short, 4. Stornetta, 5. Majors, 6. Bonneau, 7. Sibley, 8. Ervine. NT

KEIZER ALUMINUM WHEELS / SALDANA RACING PRODUCTS THIRD HEAT: (8 laps) 1. J.Vander Weerd, 2. Bacon, 3. Swanson, 4. Marcham, 5. Davis, 6. Lowery, 7. Martin, 8. Ferrara. NT

PYROTECT RACING CELLS FOURTH HEAT: (8 laps) 1. Bernal, 2. Guardino, 3. Sussex, 4. Rutherford, 5. Timmons, 6. Hix, 7. Reinbold, 8. Kesterson. NT

COMPETITION SUSPENSION INC. / BUTLERBUILT SEATS SEMI: (12 laps) 1. Sibley, 2. Timmons, 3. Davis, 4. Westbrook, 5. Mihocko, 6. Lowery, 7. Bonneau, 8. St. James, 9. Marcum, 10. Reinbold, 11. Martin, 12. Majors, 13. Hix, 14. Ferrara, 15. Kesterson, 16. Stolz, 17. Ervine. NT

FEATURE: (25 laps) 1. Ryan Bernal, 2. Brady Bacon, 3. Brody Roa, 4. Jace Vander Weerd, 5. Stevie Sussex, 6. Jake Swanson, 7. Trey Marcham, 8. Tristan Guardino, 9. Brady Short, 10. Shon Deskins, 11. Troy Rutherford, 12. R.J. Johnson, 13. Richard Vander Weerd, 14. Dave Darland, 15. Jeff Sibley, 16. Dylan Westbrook, 17. Tye Mihocko, 18. Ryan Timmons, 19. Charles Davis Jr., 20, Joe Stornetta Jr., 21. Landon Cling, 22. Jeff Lowery. NT

**Stornetta flipped during feature.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-5 Darland, Lap 6 Bacon, Lap 7 Darland, Lap 8 Bacon, Laps 9-10 Darland, Laps 12-20 Bacon Laps 21-30 Bernal

BR MOTORSPORTS / KING RACING PRODUCTS HARD CHARGER: Ryan Bernal (22nd to 1st)