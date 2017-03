Bernal Wins at Tulare

USAC WEST COAST SPRINT CAR SERIES RACE RESULTS: March 18, 2017 – Tulare, California – Merle Stone Chevrolet Thunderbowl Raceway

WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFICATIONS: 1. Ryan Bernal, 73, Ford-16.576; 2. Austin Liggett, 83, Liggett-16.631; 3. Richard Vander Weerd, 10, Vander Weerd-16.677; 4. Geoff Ensign, Finkenbinder-16.712; 5. Jake Swanson, 92, Sertich-16.748; 6. Danny Faria Jr., 17V, Faria-16.911; 7. Tristan Guardino, 15T, Guardino-16.966; 8. Ryan Stolz, 63, Stolz-17.087; 9. Jace Vander Weerd, 88, Vander Weerd-17.130; 10. Cody Majors, 81M, Watt-17.209; 11. Tye Mihocko, 5, Mihocko-17.337; 12. Kyle Smith, 55, Smith-17.499; 13. Steven Garris, 58, Garris-17.587; 14. Brandon Wiley, 33B, Wiley-17.633; 15. Koen Shaw, 88K, Shaw-17.636; 16. Shannon McQueen, 7, Van Meter-17.706; 17. Steve Hix, 57, Hix-17.730; 18. Jeff Sibley, 42N, Sibley-17.740; 19. Jim Richardson, 8, Richardson-18.048; 20. Jay Ervine, 51, AJ-18.336; 21. Garrett Long, 38, Long-NT.

EXTREME MUFFLERS FIRST HEAT: (8 laps) 1. Guardino, 2. Bernal, 3. Ensign, 4. Majors, 5. Garris, 6. McQueen, 7. Richardson. NT

BROWN & MILLER RACING SOLUTIONS SECOND HEAT: (8 laps) 1. Liggett, 2. Mihocko, 3. Swanson, 4. Wiley, 5. Stolz, 6. Ervine, 7. Hix. NT

KEIZER ALUMINUM WHEELS / SALDANA RACING PRODUCTS THIRD HEAT: (8 laps) 1. J.Vander Weerd, 2. R.Vander Weerd, 3. Faria, 4. Smith, 5. Sibley, 6. Shaw, 7. Long. NT

FEATURE: (30 laps) 1. Ryan Bernal, 2. Jace Vander Weerd, 3. Jake Swanson, 4. Geoff Ensign, 5. Richard Vander Weerd, 6. Danny Faria Jr., 7. Austin Liggett, 8. Cody Majors, 9. Steven Garris, 10. Tye Mihocko, 11. Shannon McQueen, 12. Trista Guardino, 13. Jeff Sibley, 14. Koen Shaw, 15. Jay Ervine, 16. Garrett Long, 17. Steve Hix, 18. Jim Richardson, 19. Ryan Stolz, 20. Kyle Smith, 21. Brandon Wiley. NT

—————————-

**Smith, Wiley, and Long flipped during the feature.