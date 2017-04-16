Kyle Larson Wins SCCT Feature at Placerville
Sprint Car Challenge Tour
Placerville Speedway
Placerville, CA
Saturday April 15, 2017
Feature (40 Laps): 1. 57R – Kyle Larson, 2. 41 – Giovanni Scelzi, 3. 83 – Kyle Hirst, 4. 17W – Justin Sanders, 5. 56 – Ryan Bernal, 6. 29 – Willie Croft, 7. X1 – Mason Moore, 8. 31C – Justyn Cox, 9. 22 -Shane Golobic, 10. 75 – Sean Becker, 11. 43 – Bradley Terrell, 12. 19 – Chase Majdic, 13. X1JR – Colby Copeland, 14. 37 – Mitchell Faccinto, 15. 9L – Cody Lamar, 16. 45A – Greg DeCaires, 17. 42X – Herman Klein, 18. 3 – Kaleb Montgomery, 19. 7C – Andy Forsberg, 20. 45 – Jake Morgan, 21. 24 – Rico Abreu, 22. 3C – D.J. Netto.