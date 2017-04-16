Simpson Wins Hunt Magneto Wingless Feature at Placerville
Hunt Magneto Wingless Sprint Car Series
Placerville Speedway
Placerville, CA
Saturday April 15, 2017
Feature:
1. 32 – Clint Simpson
2. 38 – Casey McClain
3. 51 – Austin Liggett
4. 4 – Buddy Kofoid
5. 33 – Kalib Henry
6. 51L – Thomas Leiby
7. 5B – Angelique Bell
8. 56K – Scott Hall
9. 84 – Brent Steck
10. 27 – Chris Kerr
11. 62 – Jeremy Newberry
12. 1C – Jimmy Christian
13. 9 – Shayna Sylvia
14. 1W – Trey Walters
15. 12 – Adam Christian
16. 3V – Josh Vieira
17. 7EJ – Cody Spencer
18. 2 – Zach Kavert
19. 14JR – Matt Streeter
20. 45 – Jake Morgan
21. 1 – Terry Schank Jr.