Ryan King Wins at Eagle
Eagle Raceway
Eagle, NE
Saturday May 6, 2017
Feature:
1. Ryan King (93)
2. Toby Chapman (7KX)
3. Joey Danley (14)
4. Trevor Grossenbacher (35)
5. Jason Martin (36)
6. Ron Love (5)
7. Stu Snyder (23S)
8. Adam Gullion (91)
9. Tyler Drueke (12)
10. Shon Pointer (20P)
11. Gene Ackland (14G)
12. Shayle Bade (03)
13. Jason Danley (4X)
14. Tim Fricke (62)
15. Clint Benson (100)
16. Nick Bryan (52)
17. Austin McLean (83)
18. Neil Nickolite (12N)
19. Boyd Peterson (57B)
20. Matt Richards (1R)