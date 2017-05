PPM Wins World of Outlaws Feature at Haubstadt

World of Outlaws Craftsman Sprint Car Series

Tri-State Speedway

Haubstadt, IN

Sunday May 14, 2017

Feature: 1. 2X – Parker Price-Miller, 2. 5 – David Gravle, 3. 41 – Jason Johnson, 4. 2 – Shane Stewart, 5. 99 – Brady Bacon, 6. 93 – Sheldon Haudenschild, 7. 49 – Brad Sweet, 8. 20N – Hunter Schuerenberg, 9. 4 – Paul McMahan, 10. 9 – Daryn Pittman, 11. 15 – Donny Schatz, 12. 39 – Spencer Bayston, 13. 17 – Joey Saldana, 14. 24 – Rico Abreu, 15. 11K – Kraig Kinser, 16. 19 – Brent Marks, 17. 7S – Jason Sides, 18. 21 – Carson Short, 19. W20 – Greg Wilson, 20. 3G – Carson Macedo, 21. 44 – A.J. Bruns, 22. 1S – Logan Schuchart, 23. 5X – Justin Peck, 24. 51B – Joe B. Miller.