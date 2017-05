Ryan Bernal Takes Thunderbowl Win

From Lance Jennings

Ryan Bernal won the USAC West Coast Sprint Car feature at Thunderbowl Raceway Saturday.

USAC WEST COAST SPRINT CAR RACE RESULTS: May 20, 2017 – Tulare, California – Merle Stone Chevrolet Thunderbowl Raceway – “Chris & Brian Faria Memorial”

WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFICATIONS: 1.Austin Liggett, 83, Liggett-16.083; 2. Kyle Hirst, 51T, Roth-16.181; 3. Richard Vander Weerd, 10, Vander Weerd-16.294; 4. Jake Swanson, 92, Sertich-16.308; 5. Joe Stornetta Jr., 3F, Finkenbinder-16.483; 6. Tristan Guardino, 15T, Guardino-16.607; 7. Jace Vander Weerd, 88, Vander Weerd-16.659; 8. Shannon McQueen, 7, Van Meter-16.679; 9. Danny Faria Jr., 17V, Faria-16.686; 10. Ryan Bernal, 73, Ford-16.845; 11. Max Adams, 5M, Adams-16.901; 12. Scotty Farmer, 81, Watt-16.976; 13. Steven Garris, 58, Garris-17.190; 14. Jeff Sibley, 42N, Sibley-17.315; 15. Ryan Stolz, 63, Stolz-17.376; 16. Ryan Timmons, 29T, Timmons-17.479; 17. Gary Nelson Jr., 6N, Nelson-17.498; 18. Steve Hix, 57, Hix-17.522; 19. Brandon Wiley, 33B, Team 33-17.790; 20. Geoffrey Strole, 09S, Strole-18.031; 21. Benjamin Catron, 4, Catron-20.027; 22. Cody Majors, 81M, Watt-NT.

EXTREME MUFFLERS FIRST HEAT: (10 laps) 1. Bernal, 2. Liggett, 3. J.Vander Weerd, 4. Swanson, 5. Timmons, 6. Wiley, 7. Garris. NT

BROWN & MILLER RACING SOLUTIONS SECOND HEAT: (10 laps) 1. McQueen, 2. Stornetta, 3. Hirst, 4. Adams, 5. Sibley, 6. Nelson, 7. Strole. NT

KEIZER ALUMINUM WHEELS / SALDANA RACING PRODUCTS THIRD HEAT: (10 laps) 1. Faria, 2. R.Vander Weerd, 3. Guardino, 4. Hix, 5. Stolz, 6. Catron, 7. Farmer. NT

FEATURE: (30 laps) 1. Ryan Bernal, 2. Kyle Hirst, 3. Austin Liggett, 4. Richard Vander Weerd, 5. Danny Faria Jr., 6. Jake Swanson, 7. Max Adams, 8. Tristan Guardino, 9. Jace Vander Weerd, 10. Shannon McQueen, 11. Ryan Timmons, 12. Steven Garris, 13. Brandon Wiley, 14. Steve Hix, 15. Jeff Sibley,16. Ryan Stolz, 17. Joe Stornetta Jr., 18. Gary Nelson Jr., 19. Geoffrey Strole, 20. Benjamin Catron, 21. Scotty Farmer. NT

—————————-

**Majors flipped during qualifications. Farmer flipped on lap 1 of the third heat race. Farmer flipped on lap 5 of the feature.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-4 Guardino, Laps 5-26 Stornetta, Laps 27-28 Hirst, Laps 29-30 Bernal.

BR MOTORSPORTS / KING RACING PRODUCTS HARD CHARGER: Ryan Bernal (8th to 1st)

NEW USAC WEST COAST SPRINT CAR POINTS:

NEXT USAC WEST COAST SPRINT CAR RACE: June 3 – Ventura (CA) Raceway – Co-Sanctioned with VRA – “Battle of the Beach Race #1”