Lineup Set for 69th Pay Less Little 500

69th Annual Pay Less Little 500

Anderson Speedway

Anderson, IN

Friday May 26, 2017

Starting Lineup

1. 7 – Caleb Armstrong

2. 5 – Kyle Hamilton

3. 4 – Kody Swanson

4. 41 – C.J. Leary (R)

5. O7 – Jacob Wilson

6. 16 – Austin Nemire (R)

7. 3 – Jerry Coons Jr.

8. 22 – Bobby Santos III

9. 56 – Chris Windom

10. 27 – Brian Gerster

11. 8 – Chris Neuenschwander

12. 59 – Scotty Hampton

13. 51 – Russ Gamester

14. 14 – Shane Cottle

15. 88 – Jimmy McCune

16. 68 – Mickey Kempgens

17. 44 – Brian Tyler

18. 12 – Nick Hamilton

19. 2 – Issac Chapple (R)

20. 26 – Aaron Pierce

21. 69 – Tony Stewart (R)

22. 18 – Travis Welpott

23. 64 – Tyler Roahrig

24. 20 – Shane Hollingsworth

25. 99 – Ken Schrader (R)

26. 31 – Don Hamilton Jr. (R)

27. 55 – Shane Butler

28. 1 – Davey Hamilton Jr.

29. O4 – Donnie Adams Jr.

30. 71 – Brian Vaughn

31. 45 – Mark Hall

32. 9 – Jason Fuller

33. 0 – Doug Dietsch

Alt 1. 5T – Damerton Taylor (R)

Alt 2. 27J – Chris Jagger