Justin Grant Wins USAC Feature at Knoxville

USAC Amsoil National Sprint Car Series

Knoxville Raceway

Knoxville, IA

Saturday June 3, 2017

410 RESULTS

Time Trials, 1. 44, Kevin Thomas Jr., Cullman, AL (1), 18.549; 2. 32, Chase Stockon, Fort Branch, IN (25), 18.782; 3. 23C, Tyler Courtney, Indianapolis, IN (9), 18.798; 4. 69, Chad Boespflug, Hanford, CA (4), 18.931; 5. 12, Robert Ballou, Rocklin, CA (7), 18.941; 6. 11, Justin Grant, Ione, CA (22), 19.095; 7. 71P, Dave Darland, Lincoln, IN (35), 19.097; 8. 63, Brady Bacon, Broken Arrow, OK (32), 19.102; 9. 17N, Nick Bilbee, Indianapolis, IN (3), 19.166; 10. 17GP, Stevie Sussex III, Laveen, AZ (5), 19.19; 11. 30, CJ Leary, Greenfield, IN (15), 19.191; 12. 2, Hunter Schuerenberg, Sikeston, MO (12), 19.222; 13. 81, Jon Stanbrough, Avon, IN (19), 19.229; 14. 21, Carson Short, Marion, IL (34), 19.24; 15. 91R, Brody Roa, Buena Park, CA (18), 19.266; 16. 52, Isaac Chapple, Willow Branch, IN (30), 19.268; 17. 74X, Josh Hodges, Tijeras, NM (14), 19.372; 18. 5, Chris Windom, Canton, IL (26), 19.522; 19. 17R, Kyle Robbins, New Castle, IN (8), 19.561; 20. 78, Rob Caho Jr., Wyoming, MN (21), 19.612; 21. 15F, Aaron Farney, Brookston, IN (28), 19.653; 22. 66S, Corey Smith, Kokomo, IN (6), 19.675; 23. 71A, RJ Johnson, Phoenix, AZ (23), 19.812; 24. 57, Shane Cottle, Kokomo, IN (33), 19.944; 25. 7K, Bruce St. James, Phoenix, AZ (16), 19.961; 26. 4X, Eric Schulz, Sioux Falls, SD (10), 20.003; 27. 77K, Katlynn Leer, Moulton, IA (27), 20.427; 28. O, Alex Schriever, Hartford, SD (11), 20.527; 29. 77, Dustin Smith, Russiaville, IN (13), 20.542; 30. 12G, Kelly Graham, Hedrick, IA (20), 20.688; 31. 21K, Ryan Kitchen, Lincoln, NE (31), 20.865; 32. 19, Joe Bares, Grand Rapids, MI (2), 20.915; 33. 42AU, Gary Rooke, Oak Flats, NSW, Aust (29), 21.02; 34. 71, Robert Bell, Colfax, IA (17), 21.06; 35. 14S, Rob Sharits, Sioux Falls, SD (24), 21.963;

Heat 1, 8 Laps, No Time: 1. Josh Hodges (2); 2. Robert Ballou (5); 3. Kevin Thomas Jr. (6); 4. Jon Stanbrough (3); 5. Nick Bilbee (4); 6. Aaron Farney (1); 7. Bruce St. James (7); 8. Gary Rooke (9); 9. Dustin Smith (8);

Heat 2, 8 Laps, No Time: 1. Chris Windom (2); 2. Justin Grant (5); 3. Chase Stockon (6); 4. Carson Short (3); 5. Stevie Sussex III (4); 6. Corey Smith (1); 7. Eric Schulz (7); 8. Robert Bell (9); 9. Kelly Graham (8);

Heat 3, 8 Laps, No Time: 1. Tyler Courtney (6); 2. Brody Roa (3); 3. Dave Darland (5); 4. RJ Johnson (1); 5. CJ Leary (4); 6. Kyle Robbins (2); 7. Ryan Kitchen (8); 8. Katlynn Leer (7); 9. Rob Sharits (9);

Heat 4, 8 Laps, No Time: 1. Brady Bacon (5); 2. Shane Cottle (1); 3. Chad Boespflug (6); 4. Hunter Schuerenberg (4); 5. Isaac Chapple (3); 6. Joe Bares (8); 7. Rob Caho Jr. (2); 8. Alex Schriever (7);

B main, 12 Laps, No Time: 1. CJ Leary (3); 2. Nick Bilbee (1); 3. Stevie Sussex III (2); 4. Isaac Chapple (4); 5. Aaron Farney (7); 6. Dustin Smith (13); 7. Kyle Robbins (5); 8. Bruce St. James (9); 9. Katlynn Leer (11); 10. Eric Schulz (10); 11. Gary Rooke (17); 12. Alex Schriever (12); 13. Corey Smith (8); 14. Rob Sharits (19); 15. Rob Caho Jr. (6); 16. Kelly Graham (14); 17. Joe Bares (16); 18. Robert Bell (18); 19. Ryan Kitchen (15);

A main, 30 Laps, No Time: 1. Justin Grant (1); 2. Robert Ballou (2); 3. Chad Boespflug (3); 4. Chase Stockon (5); 5. CJ Leary (11); 6. Chris Windom (18); 7. Kevin Thomas Jr. (6); 8. Josh Hodges (17); 9. Shane Cottle (21); 10. Brady Bacon (8); 11. Isaac Chapple (16); 12. Dave Darland (7); 13. Stevie Sussex III (10); 14. Carson Short (14); 15. Aaron Farney (19); 16. Hunter Schuerenberg (12); 17. Dustin Smith (22); 18. Tyler Courtney (4); 19. RJ Johnson (20); 20. Brody Roa (15); 21. Nick Bilbee (9); 22. Jon Stanbrough (13);

360 RESULTS

Time Trials, 1. 26, Tayler Malsam, Seattle, WA (1), 16.14; 2. 24, Terry McCarl, Altoona, IA (17), 16.205; 3. 2C, Wayne Johnson, Knoxville, IA (13), 16.228; 4. 2M, Matt Moro, Polk City, IA (12), 16.269; 5. 40, Clint Garner, Sioux Falls, SD (21), 16.275; 6. 5M, Troy Manteufel, St. Peter, MN (6), 16.285; 7. 9, Ryan Giles, Grimes, IA (14), 16.314; 8. 70, Calvin Landis, Knoxville, IA (4), 16.316; 9. 53, Joe Beaver, Knoxville, IA (26), 16.318; 10. 2KS, Austin McCarl, Altoona, IA (18), 16.326; 11. 22, Rager Phillips, Pleasantville, IA (25), 16.37; 12. 3, Nate Van Haaften, Otley, IA (7), 16.373; 13. 55, McKenna Haase, Des Moines, IA (3), 16.391; 14. 15, Christian Bowman, Altoona, IA (2), 16.491; 15. 5J, Jamie Ball, Knoxville, IA (8), 16.513; 16. 44, Chris Martin, Ankeny, IA (16), 16.553; 17. 5MRP, Devin Kline, Knoxville, IA (9), 16.596; 18. 17, Tyler Groenendyk, Oskaloosa, IA (20), 16.714; 19. 81A, Chris Morgan, Topeka, KS (24), 16.908; 20. 19, Rob Weuve, Oakland Acres, IA (5), 17.035; 21. 8L, Tom Lenz, Marion, IA (19), 17.053; 22. 9M, Ricky Montgomery, Lakewood, CO (23), 17.08; 23. 14, Josh Riggins, Lincoln, NE (10), No Time; 24. 3P, Sawyer Phillips, Pleasantville, IA (11), No Time; 25. 6, Mitchell Alexander, Knoxville, IA (15), No Time; 26. 26N, Scott Bogucki, McLaren Vale, SA, Au (22), No Time;

Heat 1, 7 Laps, No Time: 1. McKenna Haase (2); 2. Chris Martin (1); 3. Ryan Giles (4); 4. Austin McCarl (3); 5. Matt Moro (5); 6. Tayler Malsam (6); 7. Chris Morgan (7); 8. Ricky Montgomery (8);

Heat 2, 7 Laps, No Time: 1. Devin Kline (1); 2. Christian Bowman (2); 3. Clint Garner (5); 4. Rager Phillips (3); 5. Terry McCarl (6); 6. Calvin Landis (4); 7. Rob Weuve (7);

Heat 3, 7 Laps, No Time: 1. Jamie Ball (2); 2. Tyler Groenendyk (1); 3. Wayne Johnson (6); 4. Joe Beaver (4); 5. Nate Van Haaften (3); 6. Sawyer Phillips (8); 7. Troy Manteufel (5); 8. Tom Lenz (7);

A main, 18 Laps, No Time: 1. Wayne Johnson (4); 2. Terry McCarl (2); 3. Clint Garner (3); 4. Ryan Giles (5); 5. Jamie Ball (8); 6. Tayler Malsam (1); 7. Chris Martin (13); 8. Austin McCarl (12); 9. Joe Beaver (9); 10. Christian Bowman (11); 11. Rager Phillips (14); 12. Calvin Landis (17); 13. Nate Van Haaften (18); 14. Devin Kline (10); 15. Sawyer Phillips (21); 16. Tyler Groenendyk (15); 17. McKenna Haase (7); 18. Chris Morgan (19); 19. Tom Lenz (22); 20. Rob Weuve (20); 21. Matt Moro (6); 22. Troy Manteufel (16); 23. Ricky Montgomery (23);

305 RESULTS

Time Trials, 1. 24, Kade Higday, Pleasant Hill, IA (20), 17.042; 2. 56W, Chris Walraven, Knoxville, IA (5), 17.21; 3. 35, Kevin Hetrick, Gladstone, IL (11), 17.27; 4. 81E, Eric Bridger, Winterset, IA (22), 17.305; 5. 76, Brad Comegys, Bondurant, IA (1), 17.318; 6. 1B, Ryan Leavitt, Knoxville, IA (6), 17.351; 7. 55X, Matt Stephenson, Altoona, IA (19), 17.386; 8. 12T, Tyler Glass, Cedar Rapids, IA (16), 17.525; 9. 1K, Kelby Watt, Adel, IA (7), 17.552; 10. 99, Matthew Stelzer, Papillion, NE (21), 17.571; 11. 64, Casey Greubel, Lacona, IA (8), 17.582; 12. 0, Mike Mayberry, Fremont, IA (9), 17.607; 13. 41, Jeff Wilke, Genoa, IL (13), 17.801; 14. 41D, Dan Henning, Columbia, IA (17), 18.083; 15. 71, Brandon Worthington, Indianola, IA (15), 18.156; 16. 21, Evan Epperson, Muscatine, IA (4), 18.161; 17. 1, Clifford Jones, Pleasant Hill, IA (14), 18.223; 18. 67, Jon Hughes, Knoxville, IA (3), 18.498; 19. 26, Chase Young, Des Moines, IA (18), 18.549; 20. 23K, Rob Kubli, Milo, IA (10), No Time; 21. 23T, Travis Rewerts, Des Moines, IA (12), No Time; 22. 48D, Dallas Mendenhall, Unionville, MO (2), 19.888; 23. 56, Joe Simbro, Pleasantville, IA (0), No Time;

Heat 1, 6 Laps, No Time: 1. Matt Stephenson (4); 2. Matthew Stelzer (3); 3. Eric Bridger (5); 4. Jeff Wilke (2); 5. Evan Epperson (1); 6. Chase Young (7); 7. Dallas Mendenhall (8); 8. Kade Higday (6);

Heat 2, 6 Laps, No Time: 1. Dan Henning (2); 2. Tyler Glass (4); 3. Brad Comegys (5); 4. Chris Walraven (6); 5. Casey Greubel (3); 6. Clifford Jones (1);

Heat 3, 6 Laps, No Time: 1. Ryan Leavitt (5); 2. Kevin Hetrick (6); 3. Brandon Worthington (2); 4. Kelby Watt (4); 5. Mike Mayberry (3); 6. Jon Hughes (1);

A main, 15 Laps, No Time: 1. Kevin Hetrick (4); 2. Chris Walraven (1); 3. Matt Stephenson (2); 4. Eric Bridger (5); 5. Kade Higday (10); 6. Tyler Glass (7); 7. Ryan Leavitt (3); 8. Matthew Stelzer (8); 9. Brandon Worthington (12); 10. Brad Comegys (6); 11. Jeff Wilke (14); 12. Evan Epperson (16); 13. Mike Mayberry (15); 14. Clifford Jones (17); 15. Dan Henning (9); 16. Jon Hughes (18); 17. Kelby Watt (11); 18. Dallas Mendenhall (20); 19. Casey Greubel (13); 20. Chase Young (19);