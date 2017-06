Pickens Picks Up “Midget Week” Win #2 at Lincoln Park

Putnamville,In (6-8-17)-Michael Pickens passed Spencer Bayston with two laps remaining to capture his second consecutive USAC “Indiana Midget Week” victory Thursday night at Lincoln Park Speedway.

USAC MIDGET NATIONAL CHAMPIONSHIP RACE RESULTS: June 8, 2017 – Putnamville, Indiana – Lincoln Park Speedway – 13th “Indiana Midget Week”

PROSOURCE QUALIFYING: 1. Michael Pickens, 1NZ, Seamount-13.036; 2. Brady Bacon, 76m, FMR-13.133; 3. Spencer Bayston, 97, Kunz/Curb-Agajanian-13.150; 4. Ryan Robinson, 71, Kunz/Curb-Agajanian-13.159; 5. Rico Abreu, 21, Kunz/Curb-Agajanian-13.218; 6. Shane Golobic, 17w, Clauson-Marshall/Wood-13.227; 7. Steve Buckwalter, 25B, Buckwalter-13.262; 8. Chance Morton, 7MF, Morton-13.322; 9. Chad Boat, 84, Tucker/Boat-13.349; 10. Brent Beauchamp, 11B, B & B-13.360; 11. Alex Bright, 77, Bright-13.369; 12. Jerry Coons Jr., 25, Petry/Goff-13.375; 13. Courtney Crone, 25c, Rodela-13.379; 14. Tanner Carrick, 71K, Kunz/Curb-Agajanian-13.387; 15. Tyler Thomas, 91T, Thomas-13.394; 16. Justin Grant, 39BC, Clauson/Marshall-13.424; 17. Ronnie Gardner, 25x, Rodela-13.485; 18. Brenden Bright, 92, Bright-13.486; 19. Gage Walker, 7, Walker-13.508; 20. Dave Darland, 11, Gray-13.545; 21. Tanner Thorson, 67, Kunz/Curb-Agajanian-13.546; 22. Ryan Greth, 4R, Lesher-13.566; 23. Michael Koontz, 17K, Koontz-13.574; 24. Zach Daum, 5D, Daum-13.587; 25. Tyler Courtney, 7BC, Clauson/Marshall-13.588; 26. Brayton Lynch, 1K, RKR-13.602; 27. Jake Neuman, 3N, Neuman-13.646; 28. Davey Ray, 33, Team RAYPRO-13.659; 29. Jimi Quin, 8GQ, Quin-13.702; 30. Holly Shelton, 67K, Kunz/Curb-Agajanian-13.731; 31. Trey Marcham, 32, Marcham-13.946; 32. Kade Morton, 8m, Morton-14.286; 33. Cole Fehr, 15F, Live Loud-14.464; 34. Kyle Jones, 04, Hefler-14.773; 35. Paul Raynes, 7x, Seven-15.095; 36. Andrew Felker, 37, Felker-NT; 37. Tony DiMattia, 50, DiMattia-NT

SIMPSON RACE PRODUCTS FIRST HEAT: (10 laps) 1. Gardner, 2. Abreu, 3. Thorson, 4. Pickens, 5. Courtney, 6. Boat, 7. Quin, 8. Fehr, 9. Crone. NT

COMPETITION SUSPENSION, INC. (CSI) SECOND HEAT: (10 laps) 1. Carrick, 2. Beauchamp, 3. Bacon, 4. Greth, 5. Golobic, 6. B. Bright, 7. Shelton, 8. Lynch, 9. Jones. NT

CHALK STIX THIRD HEAT: (10 laps) 1. A. Bright, 2. Bayston, 3. Walker, 4. Thomas, 5. Koontz, 6. Buckwalter, 7. Neuman, 8. Marcham, 9. Raynes. NT

INDY RACE PARTS FOURTH HEAT: (10 laps) 1. Daum, 2. Grant, 3. Darland, 4. Coons, 5. Robinson, 6. C. Morton, 7. K. Morton, 8. Ray. 2:17.52

SEMI: (12 laps) 1. Golobic, 2. Courtney, 3. Boat, 4. Shelton, 5. Robinson, 6. Lynch, 7. B. Bright, 8. Quin, 9. Neuman, 10. Jones, 11. Fehr, 12. Raynes, 13. Koontz, 14. Buckwalter, 15. Marcham, 16. K. Morton, 17. C. Morton. NT

FEATURE: (30 laps) 1. Michael Pickens, 2. Spencer Bayston, 3. Tyler Courtney, 4. Rico Abreu, 5. Justin Grant, 6. Shane Golobic, 7. Chad Boat, 8. Brady Bacon, 9. Alex Bright, 10. Jerry Coons, Jr., 11. Ryan Robinson, 12. Zach Daum, 13. Dave Darland, 14. Holly Shelton, 15. Tyler Thomas, 16. Tanner Carrick, 17. Brayton Lynch, 18. Ronnie Gardner, 19. Brent Beauchamp, 20. Tanner Thorson, 21. Gage Walker, 22. Ryan Greth. NT

**Felker flipped during qualifying. Crone flipped during the first heat.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-12 A. Bright, Laps 13-28 Bayston, Laps 29-30 Pickens

KSE RACING PRODUCTS HARD CHARGER: Tyler Courtney (20th to 3rd)

WILWOOD BRAKES 13TH PLACE FINISHER: Dave Darland

PROSOURCE HARD WORK AWARD: Holly Shelton

NEW USAC MIDGET NATIONAL CHAMPIONSHIP POINTS: 1-Bacon-421, 2-Bayston-380, 3-Golobic-331, 4-Grant-330, 5-Thorson-330, 6-Courtney-291, 7-Coons-276, 8-A. Bright-260, 9-Boat-254, 10-Thomas-237.

NEW USAC INDIANA MIDGET WEEK POINTS: 1-Pickens-236, 2-Bacon-205, 3-Bayston-194, 4-Golobic-180, 5-Courtney-178, 6-Abreu-178, 7-A. Bright-167, 8-Grant-162, 9-Thorson-155, 10-Boat-147.

NEXT USAC MIDGET NATIONAL CHAMPIONSHIP RACE: June 9 – Bloomington, Indiana – Bloomington Speedway – 13th “Indiana Midget Week”