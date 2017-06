McCune and Lesicki Win at Toledo

Fastest Short Track Race in the World

Toledo Speedway

Toledo, OH

Friday June 16, 2017

Auto Value Bumper to Bumper Super Sprints

Feature:

1. 88 – Jimmy McCune

2. O7 – Ryan Litt

3. 45 – Ryan Gillenwater

4. 22 – Bobby Santos

5. 50 – Brian Gerster

6. 11 – Kyle Edwards

7. 8 – Anthony McCune

8. 61 – Kevin Feeney

9. 1R – Chris Randolph

11. 87 – Brian Gibbs

12. 42 – Jason Blonde

13. 25 – Doug Stepke

Midwest Super Modified Association

Feature:

1. 77 – A.J. Lesiecki

2. 48 – Rich Reid

3. 14 – Jonathan Lesiecki

4. 64 – Jim Paller

5. 92 – Larry Lenhart

6. 07 – Kenny Sharp

7. 44 – Mark Miller

8. 70 – Dave McKnight

9. 30 – Talon Stephens

10. 22 – Mike McVetta

11. 7 – Charlie Schultz