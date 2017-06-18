Allard Wins Sprint Car Challenge Tour feature at Antioch
Sprint Car Challenge Tour
Antioch Speedway
Antioch, CA
Saturday June 17, 2017
Feature:
1. 83SA – Jonathan Allard
2. 83 – Kyle Hirst
3. 37 – Mitchell Faccinto
4. 75 – Sean Becker
5. X1JR – Colby Copeland
6. 43 – Bradley Terrell
7. 7C – Tony Gualda
8. 29 – Willie Croft
9. 94 – Steven Tiner
10. 56K – Scott Hall
11. X1 – Mason Moore
12. 56 – Ryan Bernal
13. 72W – Kurt Nelson
14. 7N – Zach Lynskey
15. 9L – Cody Lamar
16. 2 – Eric Rossi
17. 91C – Shawn Conde
18. 42X – Herman Klein
19. 121 – Justin Sanders
20. 7 – Kalib Henry
21. 57 – Dustin Golobic
22. 16 – Andy Gregg