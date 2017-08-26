Eliason Wins SCCT Feature at Placerville
Sprint Car Challenge Tour
Placerville Speedway
Placerville, CA
Friday August 25, 2017
Feature:
1. 83SA – Cory Eliason
2. 22 – Shane Golobic
3. X1JR – Colby Copeland
4. 31C – Justyn Cox
5. 94 – Steven Tiner
6. 83 – Kyle Hirst
7. 3C – D.J. Netto
8. 33T – Jimmy Trulli
9. 16 – Andy Gregg
10. 35M – Roger Crockett
11. 56 – Ryan Bernal
12. 2K – Kyle Offill
13. 29 – Willie Croft
14. 4SA – Greg DeCaires
15. 55 – Cody Hodgson
16. 3 – Kaleb Montgomery
17. 37 – Mitchell Faccinto
18. 4S – Michael Kofoid
19. 7N – Zach Lynskey
20. 57 – Dustin Golobic
21. 83T – Tanner Carrick
22. 7C – Tony Gualda Jr.