DAVIS SURPRISES MIDWEST THUNDER MIDGETS AT KOKOMO

From USAC

Kokomo, IN…….. Series point leader Aaron Leffel finished second ahead of Alex Watson, Corey Bedwell and Gary Loney.

USAC SPEED2 MIDWEST THUNDER “MIDGET RACE RESULTS: September 3, 2017 – Kokomo, Indiana – Kokomo Speedway

ALSO AT THE TRACK: John Heydenreich (#29 Sexton).

FEATURE: (20 laps) 1. Mitchell Davis (#38 Dori), 2. Aaron Leffel (#11L Taylor), 3. Alex Watson (#3 Watson), 4. Corey Bedwell (#11 Bedwell), 5. Gary Loney (#11T Taylor), 6. Jesse Vermllion (#5 Vermillion), 7. Stratton Briggs (#71 Briggs), 8. Gunnar Lucius (#22 Lucius), 9. Cory Guingrich (#11G Guingrich), 10. Blake Vermillion (#73 Vermillion). NT

—————————-

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-20 Davis.

NEW USAC SPEED2 MIDWEST THUNDER STANDINGS: 1-Leffel-661, 2-Briggs-596, 3-Bedwell-531, 4-Korbyn Hayslett-421, 5-Watson-340, 6-Jim Jones-324, 7-Guingrich-262, 8-Chuck Taylor-260, 9-Tommy Bigelow-254, 10-Nick Corea-248.

NEXT USAC SPEED2 MIDWEST THUNDER MIDGET RACE: September 16 – Montpelier (IN) Motor Speedway