Bishop Wins at SSP

SUSQUEHANNA SPEEDWAY

RACE RESULTS 9/9/17



FREEDMONT® MORTGAGE LENDING PASS/IMCA SPRINTS (20 Laps):

1) 11 Austin Bishop, 2) 11z Zach Newlin, 3) 17 Kyle Smith, 4) 3D Dave Grube, 5) 44x Dave Brown, 6) 9c Darren Miller, 7) 12 Joe Kay, 8) 91J John Fiore, 9) 83 Billy Ney, 10) 17A Colby Dice, 11) 77 Andrew Hake, 12) 8 Nick Sweigart, 13) 36 Jaremi Hanson, 14) 880 Drew Ritchey, 15) 50 Jay Krout, 16) 19 Tyler Cochran, 17) 1 Eddie Strada, 18) 5z Zach Burd, 19) 86 Teddy Thomas, 20) 8D Scott Ellerman, 21) 93 Steve Kothe, 22) 20 Stephanie Dodson.

Did Not Start: 5T Tyler Reeser, 137 Ian Cumens

Did Not Qualify: 2 Erin Statler, 11Teen Danny Leaper, 88 Fred Arnold, 13 Kurt Knepper, 5 John Walp, 0 Kyle Ganoe

No related stories.