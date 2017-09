Chad Boat Wins at Ventura

LIGHT UP THE WORLD BEVERAGES USAC WESTERN STATES MIDGET SERIES RACE RESULTS: September 16, 2017 – Ventura, California – Ventura Raceway

WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFICATIONS: 1. Shannon McQueen, 7, McQueen-12.337; 2. Chad Boat, 84, Tucker/Boat-12.382; 3. Ronnie Gardner, 68, Six8-12.435; 4. Frankie Guerrini, 63, Guerrini-12.531; 5. Robert Dalby, 4D, Dalby-12.548; 6. Cory Elliott, 11E, Elliott-12.571; 7. Robby Josett, 2, Josett-12.591; 8. David Prickett, 22Q, Neverlift-12.643; 9. Matt Mitchell, 75, Miller-12.647; 10. Clayton Ruston, 7R, CR-12.869; 11. Randi Pankratz, 8, Pankratz-12.980; 12. Jake Swanson, 73, Ford-12.992; 13. J.J. Ercse, 9E, Dodenhoff-13.015; 14. Brennan Rogers, 20X, Rogers-13.090; 15. C.J. Sarna, 20, Sarna-13.129; 16. Kyle Beilman, 31, Beilman-13.539; 17. Terry Nichols, 1P, Nichols-13.724; 18. Courtney Crone, 25, Rodela-NT; 19. Bryan Drollinger, 71, Drollinger-NT;

EXTREME MUFFLERS FIRST HEAT: (8 laps) 1. Ruston, 2. McQueen, 3. Josett, 4. Guerrini, 5. Ercse, 6. Beilman, 7. Drollinger. NT

BROWN & MILLER RACING SOLUTIONS SECOND HEAT: (8 laps) 1. Boat, 2. Prickett, 3. Dalby, 4. Pankratz, 5. Rogers, 6. Nichols. NT

KEIZER ALUMINUM WHEELS / SALDANA RACING PRODUCTS THIRD HEAT: (8 laps) 1. Mitchell, 2. Gardner, 3. Swanson, 4. Corne, 5. Sarna, 6. Elliott. NT

FEATURE: (30 laps) 1. Chad Boat, 2. Ronnie Gardner, 3. Robert Dalby, 4. David Prickett, 5. J.J. Ercse, 6. Shannon McQueen, 7. Clayton Ruston, 8. Kyle Beilman, 9. C.J. Sarna, 10. Frankie Guerrini, 11. Robby Josett, 12. Randi Pankratz, 13. Terry Nichols, 14. Brennan Rogers, 15. Matt Mitchell, 16. Jake Swanson, 17. Courtney Crone. NT

———————–

**Elliott flipped during the third heat. Pankratz flipped on lap 18 of the feature.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-30 Boat

ESSLINGER ENGINEERING HARD CHARGER: J.J. Ercse (13th to 5th)

NEW LIGHT UP THE WORLD BEVERAGES USAC WESTERN STATES MIDGET POINTS:

NEXT LIGHT UP THE WORLD BEVERAGES USAC WESTERN STATES MIDGET RACE: September 30 – Bakersfield (CA) Speedway