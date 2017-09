Curt Michael Wins URC/358 Challenge at Lincoln

LINCOLN SPEEDWAY

Abbottstown, PA

URC/358 SPRINT CHALLENGE

URC/358 Sprint Challenge Feature Finish (25 Laps) – 1. 5G-Curt Michael ($3,000); 2. 66H-Doug Hammaker; 3. 41B-Tyler Ross; 4. 56-Chris Coyle; 5. 63-Josh Weller; 6. 19G-Todd Gracey; 7. 21T-Scott Fisher; 8. 12-Brent Shearer; 9. 22G-Bryn Gohn; 10. 89-Ashley Cappetta; 11. 7-Trey Hivner; 12. 23J-Jake Eldreth; 13. 19S-Steven Drevicki; 14. 66-Ryan Kissinger; 15. 27-Eric Tomecek; 16. 74-T.J. DeHaven; 17. 10-Zach Eucalano; 18. 73B-Brett Michalski; 19. 71-Chris Allen, Jr. (DNF); 20. 9-Dalton Dietrich (DNF); 21. 41-Jeff Halligan (DNF); 22. 119-Chandler Leiby (DNF); 23. 4R-Chase Dietz (DNF); 24. 44-Dave Brown (DNF); 25. 66A-Cody Fletcher (DNF). DNS: 11-Greg Plank. No time.

Lap Leaders – Chris Coyle Laps 1-14, Doug Hammaker – Laps 15-24, Curt Michael – Lap 25.

URC/358 Sprint Heat One Finish (10 laps/4 to qualify) – 1. 71-Chris Allen, Jr., 56-Chris Coyle, 11-Greg Plank, 89-Ashley Cappetta, 23B-Todd Rittenhouse, Jr., 44-Dave Brown, 706-Mark Sasso, 7-Trey Hivner, 67-Jason Cherry, DNF: 13S-Jon Stewart, 91-David Quackenbush. Time: 2:28:35

URC/358 Sprint Heat Two Finish (10 laps/4 to qualify) – 1. 119-Chandler Leiby, 4R-Chase Dietz, 63-Josh Weller, 23J-Jake Eldreth, 00-Chris Frank, 59-Steve Wilbur, 21-C.J. Tracy, 2W-Glenndon Forsythe, 58-Clay Dow, 5A-Zachary Allman, DNF: 21C-Cody Jourdan. No Time.

URC/358 Sprint Heat Three Finish (10 laps/4 to qualify) – 1. 41-Jeff Halligan, 21T-Scott Fisher, 66A-Cody Fletcher, 66-Ryan Kissinger, 19G-Todd Gracey, 73B-Brett Michalski, 41B-Tyler Ross, 47-Adam Carberry, 8-Kenny Kuhn, 19-Troy Wagaman, Jr., 7K-Kris Lilick. Time: 2:26:47

URC/358 Sprint Heat Four Finish (10 laps/4 to qualify) – 1. 22G-Bryn Gohn, 5G-Curt Michael, 9-Dalton Dietrich, 27-Eric Tomecek, 19S-Steven Drevicki, 8L-Kyle Lick, 12B-Mike Bittinger, 4-Jimmy Stitzel, 28-Keith Prutzman, 10N-Mike Myers, DNF: 28-Matt Findley Time: 2:30:40

URC/358 Sprint Heat Five Finish (10 laps/4 to qualify) – 1. 66H-Doug Hammaker, 74-T.J. DeHaven, 12-Brent Shearer, 10-Zach Eucalano, 77K-Steve Kissamore, 17J-Jonathan Swanson, 669-Brandon McGough, DNF: 67W-Justin Whittall, 97-Brie Hershey, 27S-Adrian Shaffer No Time.

URC/358 Sprint Consolation One Finish (12 laps/2 to qualify) – 1. 19G-Todd Gracey, 41B-Tyler Ross, 2W-Glenndon Forsythe, 4-Jimmy Stitzel, 23B-Todd Rittenhouse, Jr., 8L-Kyle Lick, 77K-Steve Kissamore, 59-Steve Wilbur, 8-Kenny Kuhn, 669-Brandon McGough, 7K-Kris Lilick, 10-Mike Myers, 5A-Zachary Allman, 706-Mark Sasso, 67-Jason Cherry, DNS: 97-Brie Hershey, 91-David Quackenbush. No Time

URC/358 Sprint Consolation Two Finish (12 laps/2 to qualify) – 1. 19S-Steven Drevicki, 44-Dave Brown, 00-Chris Frank, 21-C.J. Tracy, 19-Troy Wagaman, Jr., 7-Trey Hivner, 67W-Justin Whittall, 47-Adam Carberry, 12B-Mike Bittinger, 58-Clay Dow, DNF: 13S-Jon Stewart, 21C-Cody Jourdain, 17J-Jonathan Swanson, 28-Keith Prutzman, DNS: 73B-Brett Michalski, 27S-Adrian Shaffer, 28F-Matt Findley. No Time.