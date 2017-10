JOHNSON SCORES 40TH USAC ARIZONA VICTORY IN PEORIA’S “HALL OF FAME” FINALE

From USAC

Peoria, AZ…….. Josh Pelkey led the ffirst 10 laps and Johnson led the rest to beat Chris Bonneau, Steve Sussex, Charles Davis Jr. and Shon Deskins.

SANDS CHEVROLET USAC SOUTHWEST SPRINT CAR SERIES RACE RESULTS: September 30, 2017 – Peoria, Arizona – Canyon Speedway Park – “Sands Chevrolet Hall of Fame Classic”

FIRST HEAT: (8 laps) 1. Tye Mihocko (#5 Mihocko), 2. Shon Deskins (#7 Richards), 3. Charles Davis Jr., (#50 Massey), 4. Dennis Gile (#13 Gile), 5. Stevie Sussex (#7K Kiefer), 6. Rick Shuman (#25AZ Shuman), 7. Steve Sussex (#4Q Vegas). NT

SECOND HEAT: (8 laps) 1. Andy Reinbold (#19 Reinbold/Underwood), 2. Chris Bonneau (#15 Bonneau), 3. Mike Martin (#16 Martin), 4. Jake Swanson (#34 Grau), 5. Jeff Lowery (#45 Lowery), 6. Nick Aiuto (#27 Aiuto), 7. Lonnie Oliver (#11T Oliver). NT

THIRD HEAT: (8 laps) 1. Michael Curtis (#11C Turner/Wheeler), 2. R.J. Johnson (#51 Martin), 3. Josh Pelkey (#12 Allen), 4. Brent Yarnal (#29 Yarnal), 5. Matt Lundy (#98 Lundy), 6. Cody Sickles (#14 Sickles), 7. Zack Madrid (#5M Madrid). NT

FEATURE: (30 laps) 1. R.J. Johnson, 2. Chris Bonneau, 3. Stevie Sussex, 4. Charles Davis Jr., 5. Shon Deskins, 6. Michael Curtis, 7. Mike Martin, 8. Andy Reinbold, 9. Nick Aiuto, 10. Zach Madrid, 11. Tye Mihocko, 12. Jeff Lowery, 13. Matt Lundy, 14. Brent Yarnal, 15. Cody Sickles, 16. Josh Pelkey, 17. Lonnie Oliver, 18. Steve Sussex, 19. Rick Shuman, 20. Jake Swanson, 21. Dennis Gile. NT

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-10 Pelkey, Lapss 11-30 Johnson.

HARD CHARGER: Stevie Sussex (13th to 3rd)

BEAVER STRIPES PASSING MASTER: R.J. Johnson

NEW SANDS CHEVROLET USAC SOUTHWEST SPRINT CAR POINTS: 1-Johnson-1,193, 2-Davis-1,077, 3-Deskins-922, 4-Mihocko-830, 5-Aiuto-802, 6-Martin-764, 7-Bonneau-734, 8-Curtis-690, 9-Lundy-605, 10-Stevie Sussex-593.

NEXT SANDS CHEVROLET USAC SOUTHWEST SPRINT CAR RACE: October 21 – Peoria, AZ – Canyon Speedway Park – “Race For The Cure”