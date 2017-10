GUARDINO GRABS SANTA MARIA’S “CHAMPIONSHIP NIGHT” – SWANSON WEST COAST CHAMP!

From USAC

Santa Maria, CA…….. He led all 30 laps to beat Max Adams, Austin Liggett, Danny faria Jr. and Grant Anderson. Despite a disappointing 18th-place finish Saturday, Jake Swanson captured the 2017 USAC West Coast Sprint Car Championship by 68 points over Austin Liggett. The series has two “special event, non-points” races November 22 and 23 as part of this year’s “Turkey Night Grand Prix” activities at Ventura (Calif.) Raceway.

USAC WEST COAST SPRINT CAR RACE RESULTS: October 7,-2017 – Santa Maria, California – Santa Maria Raceway – “Championship Night” – Co-sanctioned with Santa Maria Sprints

WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFICATIONS: 1. Max Adams, 5M, Adams-13.688; 2. Jimmy Thompson, 71, Thompson-13.773; 3. Austin Liggett, 83, Liggett-13.963; 4. Steve Hix, 57, Hix-13.973; 5. Trent Carter, 13, Carter-14.049; 6. Tristan Guardino, 15T, Guardino-14.054; 7. Danny Faria Jr., 17V, Faria-14.055; 8. Jake Swanson, 12, Dale-14.134; 9. Jordan Linson-14.221; 10. Garrett Long, 38, Long-14.236; 11. Kyle Smith, 55, Smith-14.292; 12. Brandon Wiley, 33B, Team 33-14.298; 13. Ryan Timmons, 29T, Timmons-14.373; 14. Gary Nelson Jr., 2K, Keller-14.451; 15. Tom Hendricks, 14, Hendricks-14.465; 16. Grant Anderson, 81X, Watt-14.477; 17. Dalton Hill, 81D, Hill-14.505; 18. Ryan Stolz, 63, Stolz-14.634; 19. James Herrera, 5J, Herrera-15.010; 20. Bill Jones, 16J, Herrera-15.509; 21. Austin Ervine, 51, Ervine-NT; 22. Benjamin Catron, 4, Catron-NT.

EXTREME MUFFLERS FIRST HEAT: (10 laps) 1. Faria, 2. Adams, 3. Anderson, 4. Long, 5. Hix, 6. Herrera, 7. Timmons, 8. Catron. NT

BROWN & MILLER RACING SOLUTIONS SECOND HEAT: (10 laps) 1. Swanson, 2. Smith, 3. Carter, 4. Nelson, 5. Steve Demott (#16J Herrera), 6. Thompson, 7. Hill. NT

KEIZER ALUMINUM WHEELS / SALDANA RACING PRODUCTS THIRD HEAT: (10 laps) 1. Guardino, 2. Linson, 3. Wiley, 4. Liggett, 5. Hendricks, 6. Stolz, 7. Ervine. NT

FEATURE: (30 laps) 1. Tristan Guardino, 2. Max Adams, 3. Austin Liggett, 4. Danny Faria Jr., 5. Grant Anderson, 6. Kyle Smith, 7. Brandon Wiley, 8. Tom Hendricks, 9. Steve Hix, 10. Dalton Hill, 11. Ryan Timmons, 12. Gary Nelson, 13. Garrett Long, 14. Jordan Linson, 15. James Herrera, 16. Trent Carter, 17. Austin Ervine, 18. Jake Swanson, 19. Steve Demott, 20. Ben Catron, 21. Ryan Stolz. NT

—————————-

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-30 Guardino.

BR MOTORSPORTS / KING RACING PRODUCTS HARD CHARGER: Dalton Hill (20th to 10th)

FINAL USAC WEST COAST SPRINT CAR POINTS: 1-Swanson-939, 2-Liggett-871, 3-Guardino-847, 4-Faria-772, 5-Adams-718, 6-Ryan Bernal-699, 7-Richard Vander Weerd-648, 8-Timmons-629, 9-Wiley-625, 10-Jace Vander Weerd-618.

NEXT USAC WEST COAST SPRINT CAR SPECIAL EVENTS: November 22 & 23 – Ventura Raceway (CA) Raceway – “Turkey Night Grand Prix”