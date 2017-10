Saldana Dominates Eldora All Star Finale

Joey Saldana started outside front row at Eldora Saturday night and led all 30 laps in a green to checker main event to wrap up the Eldora and All Star season. Saldana was untouchable as he lapped up to ninth place and had a half lap advantage at the checkers. Completeing the top five were Hunter Schuerenberg, Travis Philo, Rob Chaney and Carson Macedo.

10/14/2017 at Eldora Speedway

410 Sprints – Winged | All Star Circuit of Champions

A Feature 1 (30 Laps): 1. 71X-Joey Saldana, [2]; 2. 20N-Hunter Schuerenberg, [3]; 3. 5T-Travis Philo, [1]; 4. 83-Rob Chaney, [6]; 5. 3G-Carson Macedo, [8]; 6. 10H-Chad Kemenah, [5]; 7. 59-Ryan Smith, [4]; 8. 81-Lee Jacobs, [16]; 9. 17-Caleb Helms, [10]; 10. 33M-Max Stambaugh, [20]; 11. 44-Trey Starks, [7]; 12. 49-Shawn Dancer, [9]; 13. 7K-Cale Conley, [12]; 14. 51-John Garvin, [13]; 15. 22B-Ryan Broughton, [17]; 16. 16-Ryan Ruhl, [23]; 17. 59N-Bryan Nuckles, [14]; 18. 53W-Bill Wirth, [15]; 19. C1-Clay Riney, [11]; 20. 7C-Caleb Armstrong, [21]; 21. 71M-Paul May, [18]; 22. 13-Brandon Matus, [22]; 23. 95-Hunter Mackison, [26]; 24. 1080-Jordan Mackison, [19]; 25. 22-Brandon Spithaler, [25]; 26. 45-Trevor Baker, [24]

B Feature 1 (12 Laps): 1. 7C-Caleb Armstrong, [1]; 2. 13-Brandon Matus, [2]; 3. 16-Ryan Ruhl, [5]; 4. 45-Trevor Baker, [4]; 5. 22-Brandon Spithaler, [3]; 6. 22M-Dan McCarron, [9]; 7. 27-Brad Lamberson, [8]; 8. 95-Hunter Mackison, [6]; 9. 71-Ayrton Olsen, [7]; 10. 83X-Adam Cruea, [11]; 11. O8-Brandon Conkel, [14]; 12. 45T-Bob Tucker, [12]; 13. 33-Brent Matus, [13]

Dash 1 (4 Laps): 1. 5T-Travis Philo, [2]; 2. 20N-Hunter Schuerenberg, [1]; 3. 10H-Chad Kemenah, [4]; 4. 44-Trey Starks, [3]; 5. 49-Shawn Dancer, [5]

Dash 2 (4 Laps): 1. 71X-Joey Saldana, [2]; 2. 59-Ryan Smith, [1]; 3. 83-Rob Chaney, [4]; 4. 3G-Carson Macedo, [3]; 5. 17-Caleb Helms, [5]

Heat 1 (8 Laps): 1. 17-Caleb Helms, ; 2. 44-Trey Starks, ; 3. C1-Clay Riney, ; 4. 59N-Bryan Nuckles, ; 5. 22B-Ryan Broughton, ; 6. 22-Brandon Spithaler, ; 7. 13-Brandon Matus, ; 8. 27-Brad Lamberson,

Heat 2 (8 Laps): 1. 10H-Chad Kemenah, [3]; 2. 49-Shawn Dancer, [1]; 3. 5T-Travis Philo, [2]; 4. 20N-Hunter Schuerenberg, [4]; 5. 1080-Jordan Mackison, [6]; 6. 7C-Caleb Armstrong, [5]; 7. 33-Brent Matus, [8]; 8. 71-Ayrton Olsen, [7]

Heat 3 (8 Laps): 1. 71X-Joey Saldana, [4]; 2. 83-Rob Chaney, [3]; 3. 51-John Garvin, [1]; 4. 53W-Bill Wirth, [5]; 5. 71M-Paul May, [2]; 6. 95-Hunter Mackison, [6]; 7. 45T-Bob Tucker, [8]; 8. 35-Travis Esh, [7]; 9. O8-Brandon Conkel, [9]

Heat 4 (8 Laps): 1. 3G-Carson Macedo, [3]; 2. 59-Ryan Smith, [4]; 3. 7K-Cale Conley, [2]; 4. 81-Lee Jacobs, [6]; 5. 33M-Max Stambaugh, [8]; 6. 45-Trevor Baker, [1]; 7. 16-Ryan Ruhl, [5]; 8. 22M-Dan McCarron, [7]; 9. 83X-Adam Cruea, [9]

Qualifying 1 (2 Laps): 1. 44-Trey Starks, 00:13.650; 2. 59N-Bryan Nuckles, 00:13.914; 3. 17-Caleb Helms, 00:13.917; 4. C1-Clay Riney, 00:13.972; 5. 22B-Ryan Broughton, 00:14.019; 6. 13-Brandon Matus, 00:14.058; 7. 22-Brandon Spithaler, 00:14.155; 8. 27-Brad Lamberson, 00:14.210; 9. 8M-T.J. Michael, 01:39.990

Qualifying 2 (2 Laps): 1. 20N-Hunter Schuerenberg, 00:13.520; 2. 10H-Chad Kemenah, 00:13.620; 3. 5T-Travis Philo, 00:13.903; 4. 49-Shawn Dancer, 00:13.993; 5. 7C-Caleb Armstrong, 00:14.042; 6. 1080-Jordan Mackison, 00:14.120; 7. 71-Ayrton Olsen, 00:14.197; 8. 33-Brent Matus, 00:15.014; 9. 12N-Cole Duncan, 01:39.991

Qualifying 3 (2 Laps): 1. 71X-Joey Saldana, 00:13.513; 2. 83-Rob Chaney, 00:13.887; 3. 71M-Paul May, 00:14.019; 4. 51-John Garvin, 00:14.082; 5. 53W-Bill Wirth, 00:14.172; 6. 95-Hunter Mackison, 00:14.180; 7. 35-Travis Esh, 00:14.623; 8. 45T-Bob Tucker, 00:14.897; 9. O8-Brandon Conkel, 00:16.379

Qualifying 4 (2 Laps): 1. 59-Ryan Smith, 00:13.770; 2. 3G-Carson Macedo, 00:13.914; 3. 7K-Cale Conley, 00:13.995; 4. 45-Trevor Baker, 00:14.168; 5. 16-Ryan Ruhl, 00:14.170; 6. 81-Lee Jacobs, 00:14.224; 7. 22M-Dan McCarron, 00:14.537; 8. 33M-Max Stambaugh, 00:14.602; 9. 83X-Adam Cruea, 00:14.853