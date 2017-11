Lemke Wins Speed2 Feature at Las Vegas

LAS VEGAS, Nv. (November 18, 2017) — Adam Lemke of Hollister, Calif. led all 30 laps to win Friday night’s USAC Speed2 Western US Midget race at the Bullring at Las Vegas Motor Speedway. Chris Lamb took second ahead of Toni Breidinger, Mike Daniels and Jessica Bean.

USAC SPEED2 WESTERN US MIDGET RACE RESULTS: November 17, 2017 – Las Vegas, Nevada – Las Vegas Motor Speedway Bullring

QUALIFYING: 1. Adam Lemke, 98, Lemke-15.215; 2. Jesse Love IV, 38, Love-15.339; 3. Chris Lamb, 9, Lamb-15.410; 4. Annie Breidinger, 75, Breidinger-15.422; 5. Jake Garcia, 35, Garcia-15.445; 6. Jagger Parker, 20, Parker-15.448; 7. Jessica Bean, 5, Radical-15.463; 8. Tyler Slay, 26B, Breidinger-15.521; 9. Nolan Allison, 56, Allison-15.535; 10. Mike Daniels, 87, Daniels-15.553; 11. Chaz Groat, 13, Groat-15.589; 12. Toni Breidinger, 80, Breidinger-15.610; 13. Joey Iest, 17, Iest-15.668; 14. Cody Jessop, 00, Jessop-15.750; 15. Tom Paterson, 9 Paterson-15.805; 16. Natalie Waters, 1, Waters-16.069; 17. Tim Fahrner, 2, Fahrner-16.091; 18. Blake Brannon, 40, Brannon-16.169; 19. Nick Stafford, 44, Stafford-17.847.

FEATURE: (30 laps) 1. Adam Lemke, 2. Chris Lamb, 3. Toni Breidinger, 4. Mike Daniels, 5. Jessica Bean, 6. Annie Breidinger, 7. Jesse Love IV, 8. Jake Garcia, 9. Tyler Slay, 10. Jagger Parker, 11. Tom Paterson, 12. Chaz Groat, 13. Blake Brannon, 14. Nick Stafford, 15. Natalie Waters, 16. Cody Jessop, 17. Joey Iest, 18. Tim Fahrner. (NOTE: Car #56 Nolan Allison disqualified for failing to pass post-race technical inspection) NT

—————————–

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-30 Lemke.

USAC SPEED2 WESTERN US MIDGET OVERALL POINTS: 1-Love-1,498, 2-Lemke-1,374, 3-A.Breidinger-1,320, 4-Paterson-1,189, 5-Brannon-893, 6-T.Breidinger-694, 7-Iest-640, 8-Johnny Nichols-564, 9-Jessop-468, 10-Antonia Boscacci-288.

USAC SPEED2 WESTERN US MIDGET PAVEMENT POINTS: 1-Love-904, 2-A.Breidinger-852, 3-Lemke-784, 4-T.Beidinger-694, 5-Iest-650, 6-Brannon-600, 7-Paterson-599, 8-Johnny Nichs-564, 9-Jessop-349, 10-Slay-225.

NEXT USAC SPEED2 WESTERN US MIDGET PAVEMENT POINTS RACE: November 18 – Las Vegas Motor Speedway Bullring