Feature Winners: February 7 – 11, 2018

Wednesday February 7, 2018

Volusia Speedway Park – Barberville, FL – USA – All Star Circuit of Champions – DIRTcar Nationals – Donny Schatz

Thursday February 8, 2018

Volusia Speedway Park – Barberville, FL – USA – All Star Circuit of Champions – DIRTcar Nationals – Donny Schatz

Bubba Raceway Park – Ocala, FL – USA – POWRi – National Midget Series – Sunshine State Midget Challenge – Kevin Thomas Jr.

Friday February 9, 2018

Bubba Raceway Park – Ocala, FL – USA – United Sprint Car Series – Winter Heat Series 2018: Mark Smith

Murray Bridge Speedway – Bridge East, SA – AU – Wingless V6 Sprint Cars – Anthony Tapley

Volusia Speedway Park – Barberville, FL – USA – World of Outlaws – DIRTcar Nationals – Sheldon Haudenschild

Saturday February 10, 2018

Archerfield Speedway – Brisbane, QLD – AU – Winged 410 Sprint Cars – Luke Oldfield

Archerfield Speedway – Brisbane, QLD – AU – Wingless V6 Sprint Cars – Brant Chandler

Baypark Family Speedway – Mt. Maunganui, NZ – NZ – Winged 410 Sprint Cars – North Island Sprintcar Championship – Rained Out

Bubba Raceway Park – Ocala, FL – USA – POWRi – National Midget Series – Sunshine State Midget Challenge – Kevin Thomas Jr.

Bubba Raceway Park – Ocala, FL – USA – United Sprint Car Series – Winter Heat Series 2018: Mark Smith

Heartland Raceway – Moama, NSW – AU – Australian Sprintcar Allstars – Chris Soloman

Lismore Speedway – Lismore, NSW – AU – Wingless V6 Sprint Cars – Jacob Jolley

Murray Bridge Speedway – Bridge East, SA – AU – Midget Cars – Australian Speedcar Title – Kaidon Brown

New Smyrna Speedway – New Smyrna Beach, FL – USA – Southern Sprint Car Shootout Series – Shane Butler

Perth Motorplex – Kwinana Beach, WA – AU – AHG Sprintcar Series – Shaun Bradford

Perth Motorplex – Kwinana Beach, WA – AU – Limited Sprints – Brayden Miller

Premier Speedway – Warrnambool, VIC – AU – Wingless V6 Sprint Cars – Luke Weel

Solo Hobart Speedway – New Norfolk, TAS – AU – Wingless V6 Sprint Cars – Rained Out

Solo Hobart Speedway – New Norfolk, TAS – AU – World Series Sprintcars – Rained Out

Vavoline Raceway – Granville, NSW – AU – Ultimate Sprintcar Championship – Troy Little

Volusia Speedway Park – Barberville, FL – USA – World of Outlaws – DIRTcar Nationals – Donny Schatz

Sunday February 11, 2018

Volusia Speedway Park – Barberville, FL – USA – World of Outlaws – DIRTcar Nationals – Donny Schatz