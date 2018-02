Stockon Wins USAC National Sprint Car Opener at Ocala

USAC AMSOIL SPRINT CAR NATIONAL CHAMPIONSHIP RACE RESULTS: February 15, 2018 – Ocala, Florida – Bubba Raceway Park – “Winter Dirt Games 9”

QUALIFYING: 1. Kevin Thomas, Jr., 69, Dynamics-13.750; 2. Chris Windom, 5, Baldwin-13.915; 3. Justin Grant, 4, TOPP-13.981; 4. Carson Short, 21, RCM-14.007; 5. Chase Stockon, 32, 32 TBI-14.077; 6. Nick Bilbee, 2E, Epperson-14.145; 7. Dave Darland, 36D, Goodnight/Curb-Agajanian-14.174; 8. Brady Bacon, 63, Dooling-Hayward/RCR-14.286; 9. Garrett Aitken, 32A, Aitken-14.341; 10. Robert Ballou, 12, Ballou-14.386; 11. Kyle Cummins, 3c, EZR/Cummins-14.395; 12. Isaac Chapple, 52, LNR/Chapple-14.406; 13. Logan Seavey, 5B, Briscoe-14.407; 14. Tyler Clem, 14c, Clem/TSR-14.411; 15. Kody Swanson, 3R, Rock Steady-14.411; 16. Kent Schmidt, 5K, Schmidt-14.431; 17. Tyler Courtney, 7BC, Clauson Marshall Newman-14.436; 18. Chad Boespflug, 98, NineEight-14.443; 19. Timmy Buckwalter, 7, LNB-14.452; 20. Landon Simon, 24, LSR-14.500; 21. Mario Clouser, 6, MCM-14.591; 22. Coleman Gulick, 14, Scorpion-14.669; 23. C.J. Leary, 30, Leary-14.699; 24. Matt Goodnight, 39, Goodnight-14.731; 25. Brandon Mattox, 28, Mattox-14.804; 26. Mike Martin, 16, Martin-14.980; 27. Johnny Petrozelle, 59, Petrozelle-15.055; 28. Slater Helt, 22s, Helt-15.151; 29. Robert Bell, 71, Bell-15.535; 30. Frank Carlsson, 20, Carlsson-16.129; 31. Jarett Andretti, 18, Andretti-NT

SIMPSON RACE PRODUCTS FIRST HEAT: (8 laps, top-4 transfer) 1. Courtney, 2. Thomas, 3. Stockon, 4. Seavey, 5. Aitken, 6. Mattox, 7. Bell, 8. Clouser. NT

COMPETITION SUSPENSION (CSI) SECOND HEAT: (8 laps, top-4 transfer) 1. Boespflug, 2. Ballou, 3. Windom, 4. Clem, 5. Bilbee, 6. Gulick, 7. Martin, 8. Carlsson. 2:01.46

CHALK STIX THIRD HEAT: (8 laps, top-4 transfer) 1. Leary, 2. Swanson, 3. Grant, 4. Darland, 5. Cummins, 6. Buckwalter, 7. Petrozelle. 2:02.91

INDY RACE PARTS FOURTH HEAT: (8 laps, top-4 transfer) 1. Short, 2. Simon, 3. Bacon, 4. Chapple, 5. Schmidt, 6. Goodnight, 7. Helt. 2:05.09

SEMI: (12 laps, top-6 transfer) 1. Bilbee, 2. Cummins, 3. Aitken, 4. Andretti, 5. Buckwalter, 6. Schmidt, 7. Mattox, 8. Martin, 9. Goodnight, 10. Petrozelle, 11. Bell, 12. Gulick, 13. Carlsson. 3:08.79

FEATURE: (30 laps, starting position in parentheses) 1. Chase Stockon (2), 2. Kevin Thomas, Jr. (6), 3. Chris Windom (5), 4. Justin Grant (4), 5. Robert Ballou (10), 6. Kyle Cummins (11), 7. Isaac Chapple (12), 8. Chad Boespflug (18), 9. Logan Seavey (13), 10. Nick Bilbee (7), 11. Tyler Courtney (17), 12. Kody Swanson (15), 13. Brady Bacon (8), 14. Carson Short (3), 15. C.J. Leary (20), 16. Tyler Clem (14), 17. Jarett Andretti (21), 18. Landon Simon (19), 19. Garrett Aitken (9), 20. Dave Darland (1), 21. Kent Schmidt (16), 22. Timmy Buckwalter (22). NT

—————————-

**Clouser flipped during the first heat.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-30 Stockon.

KSE RACING PRODUCTS/PROSOURCE HARD CHARGER: Chad Boespflug (18th to 8th)

SALDANA RACING PRODUCTS FIRST NON-TRANSFER: Brandon Mattox

WILWOOD BRAKES 13TH PLACE FINISHER: Brady Bacon

PROSOURCE HARD WORK AWARD: Jarett Andretti

INDIANA MAFIA FAST QUALIFIER AWARD: Kevin Thomas, Jr.

ROGER & BARB TAPY 13TH FASTEST QUALIFIER: Logan Seavey

NEW USAC AMSOIL SPRINT CAR NATIONAL CHAMPIONSHIP POINTS: 1-Thomas-80, 2-Stockon-78, 3-Windom-75, 4-Grant-71, 5-Ballou-65, 6-Cummins-58, 7-Chapple-57, 8-Boespflug-57, 9-Seavey-51, 10-Courtney-49.