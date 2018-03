Feature Winners: February 28 – March 4, 2018

Wednesday February 28, 2018

the Dirt Track at Las Vegas Motor Speedway – Las Vegas, NV – USA – USAC – West Coast 360 Sprint Car Championship – Justin Grant

the Dirt Track at Las Vegas Motor Speedway – Las Vegas, NV – USA – World of Outlaws – Sheldon Haudenschild

Thursday March 1, 2018

the Dirt Track at Las Vegas Motor Speedway – Las Vegas, NV – USA – USAC – West Coast 360 Sprint Car Championship – Justin Grant

the Dirt Track at Las Vegas Motor Speedway – Las Vegas, NV – USA – World of Outlaws – Donny Schatz

Friday March 2, 2018

Hattiesburg Speedway – Hattiesburg, MS – USA – United Sprint Car Series – Winter Heat Series 2018 – Wayne Johnson

Silver Dollar Speedway – Chico, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Silver Cup – Rained Out

Silver Dollar Speedway – Chico, CA – USA – Wingless Sprints – Silver Cup – Rained Out

Saturday March 3, 2018

Archerfield Speedway – Brisbane, QLD – AU – Wingless V6 Sprint Cars – Brant Chandler

Archerfield Speedway – Brisbane, QLD – AU – Winged 410 Sprint Cars – Andrew Scheuerle

Avalon Raceway – Lara, VIC – AU – SRA – Eureka Sprintcar Series – Corey McCullagh

Bakersfield Speedway – Bakersfield, CA – USA – Western RaceSaver Series – Rained Out

Baypark Family Speedway – Mt. Maunganui, NZ – NZ – Midget Cars – Rolling Thunder Round 2 – Zach Daum

Baypark Family Speedway – Mt. Maunganui, NZ – NZ – Winged 410 Sprint Cars – Rolling Thunder Round 2 – Jamie McDonald

Canyon Speedway Park – Peoria, AZ – USA – ASCS – Southwest Region – Colton Hardy

Lincoln Speedway – Abbottstown, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Chad Trout

Lonestar Speedway – Kilgore, TX – USA – Winged 305 Sprint Cars – Lonestar Sprint Smackdown – John Ricketts

Magnollia Motor Speedway – Columbus, MS – USA – United Sprint Car Series – Winter Heat Series 2018 – Tony Stewart

Perris Auto Speedway – Perris, CA – USA – Sr. Sprints – Rained Out

Perris Auto Speedway – Perris, CA – USA – USAC – CRA Sprint Car Championship – Rained Out

Perris Auto Speedway – Perris, CA – USA – World of Outlaws – Rained Out

Perris Auto Speedway – Perris, CA – USA – Young Guns – Rained Out

Quit Bunbury Speedway – Bunbury, WA – AU – AHG Sprintcar Series – Krikke Boys Shootout – Jamie Veal

Silver Dollar Speedway – Chico, CA – USA – Hunt Magnetos Wingless Tour – Silver Cup – Rained Out

Silver Dollar Speedway – Chico, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Silver Cup – Rained Out

Solo Hobart Speedway – New Norfolk, TAS – AU – Wingless V6 Sprint Cars – Rained Out

Stratford Speedway – Stratford, NZ – NZ – Midget Cars – Jimmy Greenhough

Timmis Speedway – Mildura, VIC – AU – Australian Sprintcar Allstars – Paul Soloman

Timmis Speedway – Mildura, VIC – AU – Wingless V6 Sprint Cars – Todd Honson

Sunday March 4, 2018

Quit Bunbury Speedway – Bunbury, WA – AU – Winged 410 Sprint Cars – Krikke Boys Shootout – Jamie Veal