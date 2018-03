Feature Winners: March 16-18, 2018

Friday March 16, 2018

Devil’s Bowl Speedway – Mesquite, TX – USA – ASCS – National Tour – Spring Nationals – Roger Crockett

Stockton Dirt Track – Stockton, CA – USA – World of Outlaws – Rained Out

Williams Grove Speedway – Mechanicsburg, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Rained Out

Saturday March 17, 2018

105 Speedway – Cleveland, TX – USA – Southern United Sprints – Trey Schmidt

Arizona Speedway – San Tan Valley, AZ – USA – USAC – Southwest Sprint Car Championship – R.J. Johnson

Auburndale Speedway – Winter Haven, FL – USA – Southern Sprint Car Shootout Series – Shane Butler

Avalon Raceway – Lara, VIC – AU – Midget Cars – Dillon Ghent

Bakersfield Speedway – Bakersfield, CA – USA – USAC – Western States Midget Championship / Bay Cities Racing Association – Rained Out

Baypark Family Speedway – Mt. Maunganui, NZ – NZ – Wingless V6 Sprint Cars – Cole Wood

Borderline Speedway – Glenburnie, SA – AU – Wingless V6 Sprint Cars – Dayn Bentvelzen

Devil’s Bowl Speedway – Mesquite, TX – USA – ASCS – National Tour – Spring Nationals – Rained Out

East Bay Raceway Park – Tampa, FL – USA – Top Gun Sprint Car Series – Hayden Campbell

Gulf Western Independent Oils Raceway – New Norfolk, TAS – AU – Winged 410 Sprint Cars – Chris Jones

Gulf Western Independent Oils Raceway – New Norfolk, TAS – AU – Wingless V6 Sprint Cars – Luke Redpath

I-30 Speedway – Little Rock, AR – USA – Winged 360 Sprint Cars – Tim Crawley

Kingagroy Speedway – Kingaroy, NSW – AU – Wingless V6 Sprint Cars – Brant Chandler

Lincoln Speedway – Abbottstown,PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Rained Out

Lismore Speedway – Lismore, NSW – AU – Wingless V6 Sprint Cars – David Eggins

Madera Speedway – Madera, CA – USA – USAC – Western US Pavement Speed 2 Midgets – Rained Out

Madera Speedway – Madera, CA – USA – Western Winged Sprint Cars – Rained Out

Maryborough Speedway – Tiana, QLD – AU – Winged 410 Sprint Cars – Luke Oldfield

Marysville Raceway – Marysville, CA – USA – Winged 305 Sprint Cars – Rained Out

Marysville Raceway – Marysville, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Rained Out

Perth Motorplex – Kwinana Beach, WA – AU – Midget Cars – WA Speedcar Title – Dayne Kingshott

Perth Motorplex – Kwinana Beach, WA – AU – Winged 360 Sprint Cars – Australian 360 Sprintcar Title – Jason Kendrick

Port Royal Speedway – Port Royal, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Brian Montieth

Red Dirt Raceway – Meeker, OK – USA – Oil Capital Racing Series – Sean McClelland

Stockton Dirt Track – Stockton, CA – USA – World of Outlaws – Cory Eliason

Vavoline Raceway – Granville, NSW – AU – Ultimate Sprintcar Championship – Matt Dumesny

Sunday March 18, 2018

Perth Motorplex – Kwinana Beach, WA – AU – Winged 360 Sprint Cars – Australian 360 Sprintcar Title – Kaiden Manders