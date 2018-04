Montieth Wins Spring Sprint Championship at Lincoln Speedway

Lincoln Speedway

Abbottstown, PA

Spring Sprint Championship

Winged 410 Sprint Cars

Qualifying: 1. 24-Lucas Wolfe, 13.367 (100.995 MPH); 2. 87-Alan Krimes, 13.410 ; 3. 51-Freddie Rahmer, 13.536 ; 4. 39-Cory Haas, 13.560 ; 5. 21-Brian Montieth, 13.578 ; 6. 44-Trey Starks, 13.632 ; 7. 4P-Parker Price Miller, 13.790 ; 8. 1X-Chad Trout, 13.793 ; 9. 48-Danny Dietrich, 13.857 ; 10. 59-Jim Siegel, 13.867 ; 11. 99M-Kyle Moody, 13.902 ; 12. 11N-Christopher Bell, 13.928 ; 13. 39M-Anthony Macri, 14.003 ; 14. 69-Tim Glatfelter, 14.028 ; 15. 2W-Glenndon Forsythe, 14.044 ; 16. 21T-Scott Fisher, 14.064 ; 17. 88-Brandon Rahmer, 14.091 ; 18. 4K-Kasey Kahne, 14.192 ; 19. 7K-Dan Shetler, 14.263 ; 20. 49H-Bradley Howard, 14.354 ; 21. 73B-Brett Michalski, 14.359 ; 22. 5-Tyler Ross, 14.540 ; 23. 07-Gerard McIntyre, Jr., 14.687 ; 24. 35-Tyler Esh, 14.726 ; 25. 19-Landon Myers, NT.

Heat Race #1 (10 laps): 1. 39-Cory Haas; 2. 4P-Parker Price Miller; 3. 59-Jim Siegel; 4. 39M-Anthony Macri; 5. 24-Lucas Wolfe; 6. 5-Tyler Ross; 7. 21T-Scott Fisher; 8. 7K-Dan Shetler. Time – 2:30.820 (First six finishers transfered to the Feature)

Heat Race #2 (10 laps): 1. 12-Brian Montieth; 2. 1X-Chad Trout; 3. 99M-Kyle Moody; 4. 87-Alan Krimes; 5. 88-Brandon Rahmer; 6. 07-Gerard McIntyre, Jr.; 7. 49H-Bradley Howard; 8. 69-Tim Glatfelter (DNF). No Time (First six finishers transfered to the Feature)

Heat Race #3 (10 laps): 1. 48-Danny Dietrich; 2. 44-Trey Starks; 3. 11N-Christopher Bell; 4. 51-Freddie Rahmer; 5. 4-Kasey Kahne; 6. 2W-Glenndon Forsythe; 7. 73B-Brett Michalski; 8. 35-Tyler Esh; 9. 19-Landon Myers. Time – 2:31.035 (First six finishers transfered to the Feature)

B-Main: (10 laps): 1. 69-Tim Glatfelter; 2. 21T-Scott Fisher; 3. 73B-Brett Michalski; 4. 49H-Bradley Howard; 5. 7K-Dan Shetler; 6. 19-Landon Myers; 7. 35-Tyler Esh. Time – 2:36.309 (First six finishers transfered to the Feature)

Feature: (30 Laps): 1. 21-Brian Montieth ($5,000); 2. 48-Danny Dietrich; 3. 51-Freddie Rahmer; 4. 24-Lucas Wolfe; 5. 87-Alan Krimes; 6. 39-Cory Haas; 7. 4P-Parker Price Miller; 8. 4K-Kasey Kahne; 9. 99M-Kyle Moody; 10. 59-Jim Siegel; 11. 1X-Chad Trout; 12. 5-Tyler Ross; 13. 88-Brandon Rahmer; 14. 07-Gerard McIntyre, Jr.; 15. 39M-Anthony Macri; 16. 2W-Glenndon Forsythe; 17. 21T-Scott Fisher; 18. 19-Landon Myers; 19. 73B-Brett Michalski; 20. 7K-Dan Shetler; 21. 49-Bradley Howard; 22. 11N-Christopher Bell (DNF); 23. 44-Trey Starks (DNF) 24. 69-Tim Glatfelter (DNF). No Time

Lap Leaders – Danny Dietrich (1-7), Brian Montieth (8-30)

Winged 358 Sprint Cars

Heat Race #1 (10 laps): 1. 4R-Chase Dietz; 2. 66-Jeff Halligan; 3. 9-Dalton Dietrich; 4. 97-Brie Hershey; 5. 44-Dylan Norris; 6. 19D-Wyatt Hinkle; 7. 50-Alyson Dietz; 8. 28-Matt Finley (DNF); 9. 11-Greg Plank (DNF). No Time

Heat Race #2 (10 laps): 1. 12-Brent Shearer; 2. 19S-Steve Drevicki; 3. 14T-Tyler Walton; 4. 89-Ashley Cappetta; 5. 19-Troy Wagaman, Jr.; 6. 44-Dave Brown; 7. 59-Steve Wilbur; 8. 5A-Zachary Allman; 9. 20-Devin Beidel (DNF). No Time

Heat Race #3 (10 laps): 1. 28P-Eric Parker; 2. 66A-Cody Fletcher; 3. 38D-Kyle Denmyer; 4. 7-Trey Hivner; 5. 12-Mike Bittinger; 6. 11D-Kody Hartlaub; 7. 8-Kenny Kuhn; 8. 13J-Jon Stewart (DNF). No Time

Feature (20 Laps): 1. 66-Jeff Halligan; 2. 19S-Steve Drevicki; 3. 4R-Chase Dietz; 4. 38D-Kyle Denmyer; 5. 14T-Tyler Walton; 6. 28P-Eric Parker; 7. 66A-Cody Fletcher; 8. 7-Trey Hivner; 9. 89-Ashley Cappetta; 10. 97-Brie Hershey; 11. 48B-Dave Brown; 12. 44N-Dylan Norris; 13. 19-Troy Wagaman; 14. 28-Matt Findley; 15. 12B-Mike Bittinger; 16. 8-Kenny Kuhn; 17. 59-Steve Wilbur; 18. 5A-Zachary Allman; 19. 50-Alyson Dietz; 20. 11-Greg Plank; 21. 12-Jeff Shearer (DNF); 22. 19D-Wyatt Hinkle (DNF); 23. 20-Devin Beidel (DNF); DNS – 11D-Kody Hartlaub. No Time

Lap Leaders – Tyler Walton (1-4), Jeff Halligan (5-20)