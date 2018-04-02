Bates Wins Wingless Feature at Gilgandra Speedway

Gilgandra Speedway
Gilgandra, NSW
Saturday March 30, 2018
Feature:
1. N 41 – Jason Bates
2. N 5 – Mark Blyton
3. N 58 – Luke Sayre
4. N 48 – Blake Darcy
5. N 16 – Ashleigh Jack
6. N 98 – Leighton O’ Brien
7. NX 9 – Andrew Seery
8. NX82 – Nathan Dicker
9. N 99 – Mitchell O’Brien
10. N 37 – Simon Bestman
11. N 45 – Troy Carey
12. Nx 3 – Mitchell Pyne
13. N 23 – Jaime Dicker
14. Nx16 – Andrew Sayre
15. N 12 – Brock Gardiner
16. N 30 – Jack Gray
17. N 32 – Wayne Arnold
18. N 50 – Graham Flood
19. N 21 – Sean Dicker
DNS N 15 – Jamison Blyton