Feature Winners: March 30 – April 1, 2018

Friday March 30, 2018

81 Speedway – Park City, KS – USA – National Championship Racing Association – Park City Cup/Air Capital Shootout – Tim Crawley

Attica Raceway Park – Attica, OH – USA – Winged 305 Sprint Cars – Rained Out

Attica Raceway Park – Attica, OH – USA – Winged 410 Sprint Cars – Rained Out

Avalon Raceway – Lara, VIC – AU – SRA – Eureka Sprintcar Series – Easter Sprintcar Trail – James McFadden

Boyd Raceway – Boyd, TX – USA – Texas Sprint Series – Rained Out

Gilgandra Speedway – Gilgandra, NSW – AU – Wingless V6 Sprint Cars – Jason Bates

Hi-Tec Oils Speedway – Toowoomba, AU – AU – Ultimate Sprintcar Championship – Lachlan McHugh

Hi-Tec Oils Speedway – Toowoomba, AU – AU – Wingless V6 Sprint Cars – David Edgins

Ocean Speedway – Watsonville, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Justin Sanders

Path Valley Speedway Park – Spring Run, PA – USA – Non-Wing Super Sportsman – Rained Out

Red Dirt Raceway – Meeker, OK – USA – USAC – Wingless Sprints Oklahoma – Brett Wilson

Robertson Holden International Speedway – Palmerston North, NZ – NZ – Winged 410 Sprint Cars – Ben Gilmore

Robertson Holden International Speedway – Palmerston North, NZ – NZ – Midget Cars – Tom Lumsden

RPM Speedway – Crandall, TX – USA – Winged 305 Sprint Cars – Rained Out

Silver Dollar Speedway – Chico, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Andy Forsberg

Timmis Speedway – Mildura, VIC – AU – Wingless V6 Sprint Cars – Wingless Easter Trail – Anthony Tapley

US 36 Raceway – Osborn, MO – USA – POWRi – Wingless Auto Racing – Rained Out

US 36 Raceway – Osborn, MO – USA – Winged 305 Sprint Cars – Rained Out

Williams Grove Speedway – Mechanicsburg, PA – USA – Winged 358 Sprint Cars – Jeff Halligan

Williams Grove Speedway – Mechanicsburg, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Ryan Taylor

Saturday March 31, 2018

105 Speedway – Cleveland, TX – USA – Southern United Sprints – Tyler Harris

281 Speedway – Stephenville, TX – USA – POWRi – Elite Sprint Car Series – Paul White

34 Raceway – Burlington, IA – USA – Sprint Invaders Association – Jake Blackhurst

81 Speedway – Park City, KS – USA – National Championship Racing Association – Park City Cup/Air Capital Shootout – Blake Hahn

Archerfield Speedway – Brisbane, QLD – AU – Winged 410 Sprint Cars – Easter Triple Challenge – Lachlan McHugh

Archerfield Speedway – Brisbane, QLD – AU – Wingless V6 Sprint Cars – David Eggins

Atomic Speedway – Chillicothe, OH – USA – Winged 410 Sprint Cars – Cole Duncan

BAPS Motor Speedway – York Haven, PA – USA – Super Sportsman – Frankie Herr

Borderline Speedway – Mt. Gambier, SA – AU – SRA – Eureka Sprintcar Series – Easter Sprintcar Trail – James McFadden

Canyon Speedway Park – Peoria, AZ – USA – USAC – Southwest Sprint Car Championship – Charles Davis Jr.

Central Arizona Speedway – Casa Grande, AZ – USA – ASCS – Southwest Region – Colton Hardy

Cottage Grove Speedway – Cottage Grove, OR – USA – Limited Sprints – Orion Redmond

Cotton Bowl Speedway – Greenville, TX – USA – Sprint Car Bandits – Michael Day

Creek County Speedway – Sapulpa, OK – USA – Champ Sprints – Sean McClelland

Devil’s Bowl Speedway – Mesquite, TX – USA – Winged 305 Sprint Cars – Kevin Ramey

Dodge City Raceway Park – Dodge City, KS – USA – Winged 305 Sprint Cars – Rained Out

Eagle Raceway – Eagle, NE – USA – POWRi – Wingless Auto Racing – Rained Out

Eagle Raceway – Eagle, NE – USA – Winged 305 Sprint Cars – Rained Out

East Bay Raceway Park – Tampa, FL – USA – Winged 360 Sprint Cars – Frank Beck

Enid Speedway – Enid, OK – USA – Sprint Series of Oklahoma – Shane Sellers

I-30 Speedway – Little Rock, AR – USA – Winged 360 Sprint Cars – Howard Moore

Kennedale Speedway Park – Kennedale, TX – USA – Winged 305 Sprint Cars – Jeb Sessums

Lawrenceburg Speedway – Lawrenceburg, IN – USA – USAC – National Sprint Car Championship – Rained Out

Lincoln Speedway – Abbottstown,PA – USA – Winged 358 Sprint Cars – Jeff Halligan

Lincoln Speedway – Abbottstown,PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Spring Championship – Brian Montieth

Madera Speedway – Madera, CA – USA – 360 Supermodifieds – Lance Jackson

Madera Speedway – Madera, CA – USA – Bay Cities Racing Association – Mark Maliepaard

Madera Speedway – Madera, CA – USA – USAC – Western US Pavement Speed 2 Midgets – Adam Lemke

Marysville Raceway – Marysville, CA – USA – Crate Sprint Cars – Jeff Macedo

Marysville Raceway – Marysville, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – WIlliam Fielding

Morris Park Speedway Complex – Dubbo, NSW – AU – Wingless V6 Sprint Cars – Jason Bates

Murray Bridge Speedway – Bridge East, SA – AU – Midget Cars – Easter Nationals Speedcars – Nick Rowe

Murray Bridge Speedway – Bridge East, SA – AU – Wingless V6 Sprint Cars – Wingless Easter Trail – Anthony Tapley

Petaluma Speedway – Petaluma, CA – USA – Hunt Magnetos Wingless Tour – Michael Faccinto

Placerville Speedway – Placerville, CA – USA – Sprint Car Challenge Tour – Mitchell Faccinto

Port Royal Speedway – Port Royal, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Lance Dewease

Robertson Holden International Speedway – Palmerston North, NZ – NZ – Winged 410 Sprint Cars – Jamie McDonald

Robertson Holden International Speedway – Palmerston North, NZ – NZ – Winged 410 Sprint Cars – Boyd Westbury

Showtime Speedway – Pinellas Park, FL – USA – Southern Sprint Car Shootout Series – Johnny Gilbertson

Sunday April 1, 2018

Lismore Speedway – Lismore, NSW – AU – Winged 410 Sprint Cars – Luke Oldfield

Lismore Speedway – Lismore, NSW – AU – Wingless V6 Sprint Cars – Kevin Willis

Maryborough Speedway – Tinana, QLD – AU – Midget Cars – Troy Ware

Maryborough Speedway – Tinana, QLD – AU – Wingless V6 Sprint Cars – Cody ODonnel

Murray Bridge Speedway – Bridge East, SA – AU – Midget Cars – Easter Nationals Speedcars – Andy Pearce

Murray Bridge Speedway – Bridge East, SA – AU – Wingless V6 Sprint Cars – Wingless Easter Trail – Joel Heinrich

Premier Speedway – Warrnambool, VIC – AU – SRA – Eureka Sprintcar Series – Easter Sprintcar Trail – Corey McCullagh