Austin Williams Wins Saulte to Indy at Perris Auto Speedway

From Richie Murray

PERRIS, Ca. (May 26, 2018) — Austin Williams of Yorba Linda, Calif. captured Saturday night’s “Salute to Indy” AMSOIL USAC/CRA Sprint race at Perris Auto Speedway. Jake Swanson, Max Adams, Cody Williams and Richard Vander Weerd completed the “top five.”

AMSOIL USAC/CRA SPRINT CAR SERIES RACE RESULTS: May 26, 2018 – Perris, California – Perris Auto Speedway – “Salute to Indy”

WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFICATIONS: 1. Jake Swanson, 92, Sertich-16.620; 2. Damion Gardner, 4, Alexander-16.657; 3. Logan Williams, 5, Jory-16.809; 4. Richard Vander Weerd, 10, Vander Weerd-16.830; 5. Brody Roa, 91R, BR-16.841; 6. Max Adams, 5M, Adams-16.857; 7. Cody Williams, 44, Jory-16.965; 8. A.J. Bender, 21, Bender-17.075; 9. Tommy Malcolm, 5X, Napier-17.078; 10. Jace Vander Weerd, 88, Vander Weerd-17.081; 11. Austin Williams, 2, Jory-17.082; 12. Verne Sweeney, 98V, Tracy-17.096; 13. Ryan Bernal, 73T, Ford-17.119; 14. Kyle Edwards, 39E, Edwards-17.176; 15. Austin Liggett, 83, Liggett-17.278; 16. Randy Waitman, 90, Waitman-17.383; 17. Chris Gansen, 4G, Gansen-17.435; 18. Trent Williams, 52V, Williams-17.588; 19. Matt Stewart, 23, Bellegante-18.026; 20. Tony Everhart, 55, Everhart-18.211; 21. Gary Marshall Jr., 72, Marshall-18.257; 22. R.J. Johnson, 42, Cheney-18.671; 23. Wayne Rowett, 14, Males-18.676. 24. Joel Rayborne, 12B, Blair-18.844.

EXTREME MUFFLERS FIRST HEAT: (10 laps) 1. R.Vander Weerd, 2. Bernal, 3. C.Williams, 4. Swanson, 5. J.Vander Weerd, 6. Waitman, 7. Johnson, 8. Stewart. NT

CIRCLE TRACK PERFORMANCE/ROD END SUPPLY SECOND HEAT: (10 laps) 1. Gardner, 2. Roa, 3. A.Williams, 4. Bender, 5. Gansen, 6. Edwards, 7. Rowett, 8. Everhart. 2:55.81

KEIZER ALUMINUM WHEELS/ROD END SUPPLY THIRD HEAT: (10 laps) 1. Liggett, 2. Malcolm, 3. Adams, 4. L.Williams, 5. Sweeney, 6. T.Williams, 7. Marshall, 8. Rayborne. 2:59.13

FEATURE: (30 laps) 1. Austin Williams, 2. Jake Swanson, 3. Max Adams, 4. Cody Williams, 5. Richard Vander Weerd, 6. Tommy Malcolm, 7. A.J. Bender, 8. Damion Gardner, 9. Chris Gansen, 10. Jace Vander Weerd, 11. Brody Roa, 12. R.J. Johnson, 13. Verne Sweeney, 14. Randy Waitman, 15. Kyle Edwards, 16. Trent Williams, 17. Matt Stewart, 18. Wayne Rowett, 19. Joel Rayborne, 20. Gary Marshall Jr., 21. Austin Liggett, 22. Logan Williams, 23. Ryan Bernal, 24. Tony Everhart. NT

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-6 Roa, Laps 7-26 Gardner, Laps 27-30 A.Williams

SALDANA RACING PRODUCTS/RACING OPTICS HARD CHARGER: R.J. Johnson (22nd to 12th)

NEW AMSOIL USAC/CRA SPRINT CAR POINTS: 1-Gardner-374, 2-Swanson-359, 3-Roa-353, 4-C.Williams-291, 5-Johnson-267, 6-Adams-239, 7-A.Williams-231, 8-Bender-231, 9-Malcolm-225, 10-L.Williams-191.

NEXT AMSOIL USAC/CRA SPRINT CAR RACE: June 23 – Perris (CA) Auto Speedway