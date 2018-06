Feature Winners: June 6 – 10, 2018

Wednesday June 6, 2018

Belle-Clair Speedway – Belleville, IL – USA – POWRi – National Midget Series – Illinois SPEED Week – Tanner Thorson

Thursday June 7, 2018

BAPS Motor Speedway – York Haven, PA – USA – Super Sportsman – Scott Dellinger

BAPS Motor Speedway – York Haven, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Lance Dewease

Fayette County Speedway – Brownstown, IL – USA – POWRi – National Midget Series – Illinois SPEED Week – Tanner Thorson

Friday June 8, 2018

Accord Speedway – Accord, NY – USA – Non-Wing Crate Sprint Cars – Jeremy Quick

Bedford Speedway – Bedford, PA – USA – USAC – East Coast Sprint Car Championship – Steven Drevicki

Bloomington Speedway – Bloomington, IN – USA – Winged 305 Sprint Cars – Luke Bland

Castrol Raceway – Edmonton, AB – CAN – NSA 360 Sprint Cars – Marc Duperron

Castrol Raceway – Edmonton, AB – CAN – Sportsman Sprintshevy Goodhope

Dixieland Speedway – Elizabeth City, NC – USA – Virginia Sprint Seriesaren Bolac

Gallatin Speedway – Belgrade, MT – USA – ASCS – Frontier Region – Logan Forler

Gas City I-69 Speedway – Gas City, IN – USA – Great Lakes Super Sprints – Salute to the Kinsers – Dustin Daggett

Gas City I-69 Speedway – Gas City, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Salute to the Kinsers – Clinton Boyles

Hattiesburg Speedway – Hattisburg, MS – USA – United Sprint Car Series – Morgan Turpen

I-80 Speedway – Greenwood, NE – USA – USAC – National Sprint Car Championship – Kevin Thomas Jr.

Jackson Motorplex – Jackson, MN – USA – Winged 305 Sprint Cars – Jackson Nationals – Dusty Ballenger

Jackson Motorplex – Jackson, MN – USA – World of Outlaws – Jackson Nationals – Jason Johnson

Jacksonville Speedway – Jacksonville, IL – USA – POWRi – National Midget Series – Illinois SPEED Week – Logan Seavey

Jacksonville Speedway – Jacksonville, IL – USA – POWRi – WAR Wildcard Sprint Car Series – Joe B MIller

Lee USA Speedway – Lee, NH – USA – Small Block Supermodifieds – Mike Murphy

Lernerville Speedway – Sarver, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Logan Wagner

Meridian Speedway – Meridian, ID – USA – Northwest Sprintcar Racing Association – Diamond Cup – Kyle Alberding

Mitchell Raceway – Fairbanks, AK – USA – Winged 360 Sprint Carsrnie Seager

Mohawk International Raceway – Akwesane, NY – USA – Empire Super Sprints – Empire Super Sprints – Matt Billings

Ocean Speedway – Watsonville, CA – USA – Bay Cities Racing Associationhase Johnson

Ohsweken Speedway – Ohsweken, ONT – ONT – Crate Sprint Cars – Holly Porter

Ohsweken Speedway – Ohsweken, ONT – ONT – Patriot Sprint Tourylan Westbrook

Outlaw Speedway – Dundee, NY – USA – All Star Circuit of Champions – Paul McMahan

Path Valley Speedway Park – Spring Run, PA – USA – Non-Wing Super Sportsman – Steve Whary

RPM Speedway – Crandall, TX – USA – Winged 305 Sprint Cars – Kevin Ramey

Silver Dollar Speedway – Chico, CA – USA – Winged 360 Sprint Carsndy Forsberg

Trail-Way Speedway – Hanover, PA – USA – Winged 358 Sprint Cars – Glenndon Forsythe

US 36 Raceway – Osborn, MO – USA – ASCS – Warrior Region – Jack Dover

West Texas Raceway – Lubbock, TX – USA – ASCS – National Tour – Sam Hafertepe Jr.

West Texas Raceway – Lubbock, TX – USA – Winged 305 Sprint Cars – Jake Bubak

Williams Grove Speedway – Mechanicsburg, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Greg Hodnett

Saturday June 9, 2018

105 Speedway – Cleveland, TX – USA – Southern United Sprints / Louisiana Outlaw RaceSaver Series – Trey Schmidt

34 Raceway – Burlington, IA – USA – Winged 305 Sprint Cars – Jarrod Schneiderman

Airborne Park Speedway – Plattsburgh, NY – USA – Empire Super Sprintsoleman Gulick

Anderson Speedway – Anderson, IN – USA – USSA – Kenyon Midget Car Series – Trey Osborne

Arizona Speedway – San Tan Valley, AZ – USA – USAC – Southwest Sprint Car Championshipharles Davis Jr.

Atomic Speedway – Chillicothe, OH – USA – Ohio Thunder RaceSaver Series – John Paynter Jr

Atomic Speedway – Chillicothe, OH – USA – Winged 410 Sprint Carsole Duncan

Berlin Raceway – Marne, MI – USA – Auto Value Bumper to Bumper Super Sprints – Ryan Litt

Billings Motorsports Park – Billings, MT – USA – ASCS – Frontier Region – Logan Forler

Boone Speedway – Boone, IA – USA – Winged 305 Sprint Cars – Mike Houseman Jr.

Castrol Raceway – Edmonton, AB – CAN – NSA 360 Sprint Carsasey Adams

Charleston Speedway – Charleston, IL – USA – Non-Wing 410 Sprint Carsaylan Chambers

Creek County Speedway – Sapulpa, OK – USA – Champ Sprints – Noah Harris

Devil’s Bowl Speedway – Mesquite, TX – USA – Winged 305 Sprint Cars – Kevin Ramey

Eagle Raceway – Eagle, NE – USA – Winged 305 Sprint Cars – Mike Boston

East Bay Raceway Park – Tampa, FL – USA – Winged 360 Sprint Cars.J. Maddox

ECM Speedway – Bremen, AL – USA – United Sprint Car Series – Shane Morgan

Grays Harbor Raceway – Yakima, WA – USA – Northwest Focus Midget Seriesvan Margeson

Greenville Speedway – Greenville, MS – USA – Mid-South Sprint Car Associationale Howard

I-25 Speedway – Pueblo, CO – USA – Englewood Racing Association – Luke Johnson

Jackson Motorplex – Jackson, MN – USA – Winged 305 Sprint Cars – Jackson Nationals – Kaleb Johnson

Jackson Motorplex – Jackson, MN – USA – World of Outlaws – Jackson Nationals – Donny Schatz

Jamestown Speedway – Jamestown, ND – USA – Northern Outlaw Sprint Association – Wade Nygaard

Junction Motor Speedway – McCool Junction, NE – USA – National Championship Racing Association / Nebraska 360 Sprint Car Series – Jack Dover

Keller Auto Speedway – Hanford, CA – USA – Western RaceSaver Series – Blake Robertson

Kennedale Speedway Park – Kennedale, TX – USA – Winged 305 Sprint Cars.J. Estes

Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – USAC – National Sprint Car Championship – Tyler Courtney

Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – Winged 305 Sprint Carsric Bridger

Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Jon Agan

Lake Ozark Speedway – Eldon, MO – USA – Winged 360 Sprint Cars – Miles Paulus

Land of Legends Raceway – Canandaigua, NY – USA – Winged 305 Sprint Carsarryl Ruggles

Lawton Speedway – Lawton, OK – USA – Winged 305 Sprint Cars – Steven Shebester

Lincoln Park Speedway – Putnamville, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars.J. Hopkins

Lincoln Speedway – Abbottstown,PA – USA – United Racing Club – 360/358 Sprint Car Challenge – Jeff Halligan

Lincoln Speedway – Abbottstown,PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Jim Siegel

Madera Speedway – Madera, CA – USA – 360 Supermodifieds.J. Russell

Madera Speedway – Madera, CA – USA – USAC – Western US Pavement Speed 2 Midgetsdam Lemke

Marysville Raceway – Marysville, CA – USA – Crate Sprint Carsarren Johnson

Marysville Raceway – Marysville, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Billy Butler

Meridian Speedway – Meridian, ID – USA – Northwest Sprintcar Racing Association – Diamond Cup – Justin Segura

Merritt Speedway – Merritt, MI – USA – Michigan Traditional Sprints – Steve Irwin

Midvale Speedway – Philadelphia, OH – USA – Midwest Supermodified Series – Trent Stephens

Mitchell Raceway – Fairbanks, AK – USA – Winged 360 Sprint Carsolby Hill

New Stateline Speedway – Busti, NY – USA – RUSH Crate Sprint Car Serieshad Ruhlman

Ogilvie Raceway – Ogilvie, MN – USA – UMSS – Traditional Sprint Car Seriesam Schafer

Ogilvie Raceway – Ogilvie, MN – USA – UMSS – Winged Sprint Car Series – Ryan Bowers

Oswego Speedway – Oswego, NY – USA – Small Block Supermodifieds – Mike Bond

Oswego Speedway – Oswego, NY – USA – Supermodifiedsave Shullick Jr.

Petaluma Speedway – Petaluma, CA – USA – Bay Cities Racing Association – Maria Cofer

Petaluma Speedway – Petaluma, CA – USA – King of the West Sprint Car Series – Kyle Hirst

Pittsbugh’s Pennsylvania Motor Speedway – Imperial, PA – USA – Ohio Sprint Car Series – Tim Shaffer

Placerville Speedway – Placerville, CA – USA – Winged 360 Sprint Carsndy Forsberg

Plymouth Dirt Track – Plymouth, WI – USA – Midwest Sprint Car Association – Kevin Karntz

Plymouth Speedway – Plymouth, IN – USA – Great Lakes Super Sprints – Phil Gressman

Riverhead Raceway – Riverhead, NY – USA – NEMA – Lites Midget Car Series – Randy Cabral

Riverhead Raceway – Riverhead, NY – USA – NEMA – Midget Car Seriesvery Stoehr

Route 66 Motor Speedway – Amarillo, TX – USA – ASCS – National Tour – Sammy Swindell

Santa Maria Speedway – Santa Maria, CA – USA – USAC – West Coast 360 Sprint Car Championshipustin Liggett

Skagit Speedway – Alger, WA – USA – Sportsman Sprints – Trevor Cook

Skagit Speedway – Alger, WA – USA – Winged 360 Sprint Carsolton Heath

South Buxton Speedway – South Buxton, ONT – CAN – Action Sprint Tour – Shone Evans

Southern New Mexico Speedway – Las Cruces, NM – USA – POWRi – 305 Sprint Carson Grable

Stateline Speedway – Jamestown, NY – USA – All Star Circuit of Championsarson Macedo

Superbowl Speedway – Greenville, TX – USA – Sprint Car Bandits – Kyle Jones

Twin Cities Raceway Park – North Vernon, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Logan Hupp

Valley Speedway – Grain Valley, MO – USA – POWRi – Outlaw Sprintsody Baker

Wilmot Raceway – Wilmot, WI – USA – Wisconsin WingLESS Sprint Car Serieshris Dodd

Woodhull Raceway – Woodhull, NY – USA – Capital Region Sprintcar Agency – Jeff Trombley

Sunday June 10, 2018

Bemidji Speedway – Bemidji, MN – USA – Northern Renegade Series – Jori Hughes

Double-X Speedway – California, MO – USA – Winged 360 Sprint Cars – Tyler Blank

Stuart Speedway – Stuart, NE – USA – Winged 305 Sprint Cars – Bob Dvorak

Weedsport Speedway – Weedsport, NY – USA – All Star Circuit of Championsarson Macedo