Lance Dewease Wins PA Speedweek Feature at Collapsed Wing at Williams Grove

PA Speedweek

Williams Grove Speedway

Mechanicsburg, PA

Friday July 6, 2017

Feature (30 laps): 1. Lance Dewease. 2. Greg Hodnett. 3. Danny Dietrich. 4. Freddie Rahmer 5. Rico Abreu. 6. Lucas Wolfe. 7. Anthony Macri. 8. Tony Stewart. 9. Trey Starks. 10. Chad Trout. 11. Parker Price-Miller. 12. Ryan Smith. 13. Cory Haas. 14. Spencer Bayston. 15. Dylan Cisney. 16. Robbie Kendall. 17. Brian Montieth. 18. Gerard McIntyre Jr. 19. Kyle Moody. 20. Jared Esh. 21. Tim Wagaman. 22. Jim Siegel. 23. James McFadden. 24. Brock Zearfoss.

Did Not Qualify: Jessie Attard, Steve Buckwalter, Logan Wagner, Landon Myers, Adrian Shaffer, Jordan Givler, Tony Fiore, Nicole Bower, Jay Galloway, Troy Fraker, Rick Lafferty.

Not even a collapsed wing could stop @LDmotorsports at the @WilliamsGrove , watch the unbelievable final laps from round #8 of @PASpeedWeek here! pic.twitter.com/7sZnqzCD35

— Speed Shift TV 🎥🏁 (@SpeedShiftTV) July 7, 2018