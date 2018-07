Blonde Tops Gerster to Win AVSS Feature at New Paris

Auto Value Bumper to Bumper Sprint Car Series

New Paris Speedway

New Paris, IN

Saturday July 7, 2018

Qualifying

1. 07l – Ryan Litt, 11.549

2. 50m – Brian Gerster, 11.669

3. 10 – Chris Neuenschwander, 11.816

4. 26 – Aaron Pierce, 11.940

5. 22 – Derek Snyder, 11.977

6. 26b – Jeff Bloom, 12.000

7. 42 – Jason Blonde, 12.021

8. 75c – Jerry Caryer, 12.172

9. 99 – Jason Cox, 12.176

10. 11g – Tom Geren Jr., 12.441

11. 27 – Chris Jagger, 12.584

12. 0 – Doug Dietsch, 12.623

13. 43 – Jim Payne, 12.740

14. 5 – Don Dietsch, 0.000

Heat Race #1:

1. 42 – Jason Blonde

2. 99 – Jason Cox

3. 22 – Derek Snyder

4. 07l – Ryan Litt

5. 10 – Chris Neuenschwander

6. 27 – Chris Jagger

7. 43 – Jim Payne

Heat Race #2:

1. 26 – Aaron Pierce

2. 50m – Brian Gerster

3. 11g – Tom Geren Jr.

4. 75c – Jerry Caryer

5. 26b – Jeff Bloom

6. 5 – Don Dietsch

7. 0 – Doug Dietsch

Feature:

1. 42 – Jason Blonde

2. 75c – Jerry Caryer

3. 50m – Brian Gerster

4. 26b – Jeff Bloom

5. 07l – Ryan Litt

6. 22 – Derek Snyder

7. 26 – Aaron Pierce

8. 10 – Chris Neuenschwander

9. 11g – Tom Geren Jr.

10. 5 – Don Dietsch

11. 27 – Chris Jagger

12. 43 – Jim Payne

13. 99 – Jason Cox

14. 0 – Doug Dietsch