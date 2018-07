Donny Schatz Scores Third Crown in a Row at Eldora

Eldora Speedway

Rossburg, OH

Saturday July 14, 2018

Qualifying: 1. 14 – Christopher Bell, 13.144; 2. 5 – David Gravel, 13.195; 3. 7S – Jason Sides, 13.207; 4. 17 – Sheldon Haudenschild, 13.214; 5. 49X – Tim Shaffer, 13.219; 6. 18 – Ian Madsen, 13.250; 7. 87 – Aaron Reutzel, 13.270; 8. 1S – Logan Schuchart, 13.325; 9. 2 – Shane Stewart, 13.331; 10. 97G – Hunter Schuerenberg, 13.332; 11. 71 – Giovanni Scelzi, 13.333; 12. 3Z – Brock Zearfoss, 13.347; 13. 11K – Kraig Kinser, 13.354; 14. W20 – Greg Wilson, 13.364; 15. 2M – Kerry Madsen, 13.387; 16. 4 – Parker Price-Miller, 13.416; 17. 24 – Rico Abreu, 13.421; 18. 1A – Jacob Allen, 13.427; 19. 10H – Chad Kemenah, 13.431; 20. 94 – Ryan Smith, 13.446; 21. 15 – Donny Schatz, 13.450; 22. 81 – Lee Jacobs, 13.450; 23. 13 – Paul McMahan, 13.467; 24. 44 – Trey Starks, 13.474; 25. 83 – Cory Eliason, 13.483; 26. 49 – Brad Sweet, 13.508; 27. 91 – Cale Thomas, 13.510; 28. 17B – Bill Balog, 13.525; 29. 9 – Daryn Pittman, 13.541; 30. 5T – Travis Philo, 13.543; 31. 71H – Randy Hannagan, 13.550; 32. 19 – Brent Marks, 13.552; 33. 83H – Justin Henderson, 13.557; 34. 12N – Cole Duncan, 13.578; 35. 41S – Dominic Scelzi, 13.618; 36. A79 – Brandon Wimmer, 13.632; 37. 3 – Jac Haudenschild, 13.653; 38. 3G – Carson Macedo, 13.665; 39. 21 – Brian Brown, 13.673; 40. 17C – Caleb Helms, 13.681; 41. 70 – Dave Blaney, 13.682; 42. 26 – Joey Saldana, 13.683; 43. 11N – Cap Henry, 13.734; 44. 19J – Josh Schneiderman, 13.803; 45. 71H – Ryan Ruhl, 13.806; 46. 97 – Mitch Wormall, 13.858; 47. 28 – Brian Paulus, 13.927; 48. 45 – Trevor Baker, 13.938; 49. 22M – Dan McCarron, 13.981; 50. 8J – Jess Stiger, 14.148; 51. 83C – Adam Cruea, 14.993.

Heat Race #1 (10 Laps): 1. 83 – Cory Eliason, 2. 14B – Christopher Bell, 3. 11K – Kraig Kinser, 4. 87 – Aaron Reutzel, 5. 10H – Chad Kemenah, 6. 3 – Jac Haudenschild, 7. 71M – Randy Hannagan, 8. 49J – Josh Schneiderman, 9. 8J – Jess Stiger. (First three finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #2 (10 Laps): 1. 49 – Brad Sweet, 2. 94 – Ryan Smith, 3. 5 – David Gravel, 4. W20 – Greg Wilson, 5. 1S – Logan Schuchart, 6. 19 – Brent Marks, 7. 21 – Brian Brown, 8. 71H – Ryan Ruhl, 9. 83C – Adam Cruea. (First three finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #3 (10 Laps): 1. 15 – Donny Schatz, 2. 2 – Shane Stewrt, 3. 18 – Ian Madsen, 4. 91 – Cale Thomas, 5. 7S – Jason Sides, 6. 83H – Justin Henderson, 7. 17C – Caleb Helms, 8. 97 – Mitch Wormall. DNS: 3G – Carson Macedo. (First three finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #4 (10 Laps): 1. 4 – Parker Price-Miller, 2. 17B – Bill Balog, 3. 81 – Lee Jacobs, 4. 97G – Hunter Schuerenberg, 5. 17 – Sheldon Haudenschild, 6. 70 – Dave Blaney, 7. 12N – Cole Duncan, 8. 28 – Brian Paulus. (First three finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #5 (10 Laps): 1. 13 – Paul McMahan, 2. 49X – Tim Shaffer, 3. 9 – Daryn Pittman, 4. 71 – Giovanni Scelzi, 5. 24 – Rico Abreu, 6. 41S – Dominic Scelzi, 7. 45T – Trevor Baker, 8. 26 – Joey Saldana. (First three finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #6 (10 Laps): 1. 44 – Trey Starks, 2. 1A – Jacob Allen, 3. 3Z – Brock Zearfoss, 4. 18 – Ian Madsen, 5. 5T – Travis Philo, 6. 11N – Cap Henry, 7. A79 – Brandon Wimmer, 8. 22M – Dan McCarron. (First three finishers transferred to the A-Main)

C-Main (12 Laps): 1. 21 – Brian Brown, 2. A79 – Brandon Wimmer, 3. 71M – Randy Hannagan, 4. 49J – Josh Schneiderman, 5. 71H – Ryan Ruhl, 6. 22M – Dan McCarron, 7. 45T – Trevor Baker, 8. 97W – Mitch Wormall, 9. 83C – Adam Cruea. DNS: 28 – Brian Paulus, 26 – Joey Saldana, 8J – Jess Stiger, 3G – Carson Macedo. (First six finishers transferred to the B-Main)

B-Main (15 Laps): 1. W20 – Greg Wilson, 2. 97G – Hunter Schuerenberg, 3. 18 – Ian Madsen, 4. 24 – Rico Abreu, 5. 1S – Logan Schuchart, 6. 10H – Chad Kemenah, 7. 71 – Giovanni Scelzi, 8. 70 – Dave Blaney, 9. 21 – Brian Brown, 10. 5T – Travis Philo, 11. 41S – Dominic Scelzi, 12. 11N – Cap Henry, 13. 3 – Jac Haudenschild, 14. 12N – Cole Duncan, 15. 71M – Randy Hannagan, 16. 19 – Brent Marks, 17. 83H – Justin Henderson, 18. 49J – Josh Scheiderman, 19. 91 – Cale Thomas, 20. 17C – Caleb Helms, 21. 22M – Dan McCarron, 22. 87 – Aaron Reutzel, 23. 71H – Ryan Ruhl, 24. A79 – Brandon Wimmer.

A-Main (40 Laps): 1. 15 – Donny Schatz, 2. 49 – Brad Sweet, 3. 83 – Cory Elaison, 4. 81 – Lee Jacobs, 5. 11K – Kraig Kinser, 6. 1A – Jacob Allen, 7. 13 – Paul McMahan, 8. 5 – David Gravel, 9. 24 – Rico Abreu, 10. 18 – Ian Madsen, 11. 44 – Trey Starks, 12. 2M – Kerry Madsen, 13. W20 – Greg Wilson, 14. 94 – Ryan Smith, 15. 2 – Shane Stewart, 16. 3Z – Brock Zearfoss, 17. 4 – Parker Price-Miller, 18. 97G – Hunter Schuerenberg, 19. 9 – Daryn Pittman, 20. 7S – Jason Sides, 21. 17 – Sheldon Haudenschild, 22. 17B – Bill Balog, 23. 14 – Christopher Bell, 24. 49X – Tim Shaffer.