Justin Sanders Wins Feature at Placerville

Placerville Speedway
Placerville, CA
Saturday July 14, 2018
Winged 360 Sprint Cars
Feature:
1. 4SAJR – Justin Sanders
2. X1 – Andy Forsberg
3. 33T – Jimmy Trulli
4. 34 – Adam Walters
5. 8 – Colby Weisz
6. 7C – Tony Gualda
7. 7Z – Zane Blanchard
8. 55 – Cody Hodgson
9. 97 – Shane Hopkins
10. 98 – Chris Masters
11. 38 – Blake Carrick
12. 85 – CJ Humphries
13. 77 – Mike Benson
14. 15S – Ryan Souza
15. 16 – Andy Gregg
16. 5 – Cole Danell
17. 09 – Jared Van Bebber
18. 5C – Mike Cook
19. 93 – Kalib Henry
20. 1R – Jodie Robinson