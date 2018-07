WILSON NOTCHES 3RD OKLAHOMA SPRINT WIN AT CREEK COUNTY

From USAC

Sapulpa, OK……..Brett wilson of Coweta, Okla. scored his third win on the Wingless Oklahoma Sprint season Friday night at Creek County Speedway, leading all 25 laps to beat Chance Morton, Cameron Hagin, Danny Smith and Craig Carroll. The series now targets August 11 when they compete at Oklahoma Sports Park in Ada, Okla.

USAC WINGLESS SPRINTS OKLAHOMA SPRINT CAR RACE RESULTS: July 27, 2018 – Sapulpa, Oklahoma – Creek County Speedway

FIRST HEAT: (10 laps) 1. David Stephenson (#22 Stephenson), 2. Chance Morton (#7M Morton), 3. Dillon Laden (#18 Laden), 4. Ty Hulsey (#24H Risley), 5. Johnny Kent (#55 Kent), 6. Tim Kent (#79 Kent), 7. Cody Jarvis (#18J Jarvis), 8. Joshua Tyre (#4 Tyre). NT

SECOND HEAT: (10 laps) 1. Michael Tyre II (#11 Tyre), 2. Brett Wilson (#53 Wilson), 3. Noah Harris (#20H Lewis), 4. Zach Chappell (#22X Cash), 5. Andrew Deal (#15D Deal), 6. Kevin Cummings (#97 Cummings), 7. Grant Wresche (#13 Wresche), 8. Justin Dunn (#19 Dunn). NT

THIRD HEAT: (10 laps) 1. Blake Hahn (#55H McGhee), 2. Cameron Hagin (#5 Hagin), 3. Casey Wills (#31 Wills), 4. Craig Carroll (#24C Risley), 5. Danny Smith (#5$ Smith), 6. Joe Wood Jr. (#3 Wood), 7. Davd McDuffie (#43 McDuffie), 8. Will Scribner (#54 Lemmons). NT

NT

B-MAIN: (12 laps) 1. Deal, 2. J.Kent, 3. Cummings, 4. Jarvis, 5. Wood, 6. Scribner, 7. Wresche, 8. McDuffee, 9. Dunn, 10. J.Tyre. NT

FEATURE: (25 laps) 1. Brett Wilson, 2. Chance Morton, 3. Cameron Hagin, 4. Danny Smith, 5. Craig Carroll, 6. Casey Wills, 7. Joe Wood Jr., 8. Noah Harris, 9. Blake Hahn, 10. Michael Tyre II, 11. Johnny Kent, 12. Dillon Laden, 13. Andrew Deal, 14. Ty Hulsey, 15. Tim Kent, 16. Zach Chappell, 17. Cody Jarvis, 18. Will Scribner, 19. David Stephenson, 20. Kevin Cummings. NT

————————————

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-25 Wilson.

NEW USAC WINGLESS SPRINTS OKLAHOMA POINTS: 1-Wilson-931, 2-Smith-918, 3-Carroll-861, 4-Hagin-822, 5-Tyre II-813, 6-Wills-807, 7-J.Kent-788, 8-Hulsey-694, 9-Kyle Clark-690, 10-Jarvis-679.

NEXT USAC WINGLESS SPRINTS OKLAHOMA SPRINT CAR RACE: August 11 – Ada, OK – Oklahoma Sports Park