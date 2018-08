McCarl Flies to Fifth 360 Knoxville Nationals Title

360 Knoxville Nationals presented by Great Southern Bank

Lucas Oil ASCS National Tour presented by sawblade.com

Knoxville Raceway

Knoxville, IA

Saturday August 4, 2018

D-Main (10 Laps): 1. 3P – Sawyer Phillips, 2. 75 – Tyler Blank, 3. 1 – Travis Rilat, 4. 35L – Cody Ledger, 5. 17 – Mitchel Faccinto, 6. 63 – Geoff Ensigh, 7. 52 – Blake Hahn, 8. 2X – Tucker Doughty, 9. 13JM – Jordan Martens, 10. 29 – Willie Croft, 11. 98 – Chris Masters, 12. 86 – Tony Bruce Jr, 13. 22M – Shawn Murray, 14. 49 – Scott Krueter, 15. 77X – Alex Hill, 16. 57 – Billy Butler, 17. 07 – Michael Bookout, 18. 2K – Kevin Ingle, 19. 1A – John Anderson, 20. 57B – Bobby Butler. (First eight finishers transferred to the C-Main)

C-Main (12 Laps): 1. 28C – Jonathan Cornell, 2. 44 – Chris Martin, 3. 70 – Calvin Landis, 4. 95 – Matt Covington, 5. 4 – Jon Agan, 6. 2M – Matt Moro, 7. 3P – Sawyer Phillips, 8. 13V – Seth Brahmer, 9. 23D – Devon Dobie, 10. 52 – Blake Hahn, 11. 25 – Dylan Peterson, 12. 47X – Dylan Westbrook, 13. 1 – Travis Rilat, 14. 17 – Mitchell Faccinto, 15. 63 – Geoff Ensign, 16. 40 – Clint Garner, 17. 35L – Cody Ledger, 18. 35 – Skylar Prochaska, 19. 2X – Tucker Doughty, 20. 76 – Brad Comgys, 21. 7M – Chance Morton, 22. 88 – Scottie McDonald, 23. 75 – Tyler Blank, 24. 8L – Tom Lenz. (First five finishers transferred to the B-Main)

B-Main (15 Laps): 1. 17WX – Shane Golobic, 2. 14T – Brooke Tatnell, 3. 9 – Ryan Giles, 4. 45X – Johnny Herrera, 5. 53D – Jack Dover, 6. 14 – Tony Stewart, 7. 7W – Tasker Phillips, 8. 23 – Seth Bergman, 9. 2 – Bill Balog, 10. 99 – Skylar Gee, 11. 15H – Sam Hafertepe Jr, 12. 70 – Calvin Landis, 14. 17W – Harli White, 14. 94 – Jeff Swindell, 15. 95 – Matt Covington, 16. 28C – Jonathan Cornell, 17. 4 – Jon Agan, 18. 18 – Ryan Roberts, 19. 20 – A.J. Moeller, 20 5H – Sammy Walsh, 21. 44 – Chris Martin, 22. 55 – McKenna Haase, 23. 4J – Lee Grosz, 24 7C – John Carney. (First four finishers transferred to the A-Main)

A-Main (25 Laps): 1. 24 – Terry McCarl, 2. 41 – Carson Macedo, 3. 21 – Brian Brown, 4. 26 – Joey Saladana, 5. 21K – Thomas Kennedy, 6. 27 – Greg Hodnett, 7. 71 – Giovanni Scelzi, 8. 83 – Cory Eliason, 9. 41S – Dominic Scelzi, 10. 3K – Tim Kaeding, 11. 14T – Brooke Tatnell, 12. 3S – Sammy Swindell, 13. 9 – Ryan Giles, 14. 17WX – Shane Golobic, 15. 3 – Nate VanHaaften, 16. 45X – Johnny Herrera, 17. 33M – Mason Daniel, 18. 7 – Carson McCarl, 19. 53 – Joe Beaver, 20. 44S – Trey Starks, 21. 2C – Wayne Johnson, 22. 28 – Scott Bogucki, 23. 12N – Cole Duncan, 24. 5J – Jamie Ball.

Winged 305 Sprint Cars

Qualifying: 1. 81E – Eric Bridger, 17.359; 2. 0 – Mike Mayberry, 17.417; 3. 99 – Matthew Stelzer, 17.524; 4. 5C – Devin Kline, 17.636; 5. 21 – Evan Epperson, 17.754; 6. 50 – Mike Ayers, 17.779; 7. 22 – Ryan Leavitt, 17.781; 8. 56 – Joe Simbro, 17.849; 9. 1K – Kelby Watt, 17.905; 10. 41 – Jeff Wilke, 18.112; 11. 33 – Jayce Jenkins, 18.166; 12. 67 – Jon Hughes, 18.177; 13. 26 – Chase Young, 18.181; 14. 71 – Brandon Worthington, 18.223; 15. 41D – Dan Henning, 18.454; 16. 64C – Casey Greubel, 18.51; 17. 12T – Tyler Glass, NT.

Heat Race #1 (6 Laps): 1. 33 – Jayce Jenkins, 2. 1K – Kelby Watt, 3. 21 – Evan Epperson, 4. 99 – Matthew Stelzer, 5. 81E – Eric Bridger, 6. 26 – Chase Young, 7. 41D – Dan Henning, 8. 22 – Ryan Leavitt.

Heat Race #2 (6 Laps): 1. 67 – Jonathan Hughes, 2. 0 – Mike Mayberry, 3. 41 – Jeff Wilke, 4. 5C – Devin Kline, 5. 50 – Mike Ayers, 6. 56 – Joe Simbro, 7. 71 – Brandon Worthington, 8. 64C – Casey Greubel.

A-Main (15 Laps): 1. 1K – Kelby Watt, 2. 5C – Devin Kline, 3. 33 – Jayce Jenkins, 4. 81E – Eric Bridger, 5. 22 – Ryan Leavitt, 6. 99 – Matthew Stelzer, 7. 50 – Mike Ayers, 8. 0 – Mike Mayberry, 9. 21 – Evan Epperson, 10. 71 – Brandon Worthington, 11. 41D – Dan Henning, 12. 64C – Casey Greubel, 13. 26 – Chase Young, 14. 41 – Jeff Wilke, 15. 56 – Joe Simbro, 16. 67 – Jonathan Hughes.