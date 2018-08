Logan Schuchart Rebounds to Win “Hard Knox” Feature

58th Annual 5-Hour ENERGY Knoxville Nationals presented by Casey’s General Stores

World of Outlaws Craftsman Sprint Car Series

Knoxville Raceway

Knoxville, IA

Saturday August 11, 2018

Qualifying Group #1: 1. 1S – Logan Schuchart, 15.607; 2. O9 – Matt Juhl, 15.738; 3. 15H – Sam Hafertepe Jr. , 15.744; 4. 26 – Joey Saldana, 15.750; 5. 91T – Cale Thomas, 15.754; 6. 1 – Sammy Swindell, 15.763; 7. 97G – Hunter Schuerenberg, 15.775; 8. W20 – Greg Wilson, 15.781; 9. 7S – Jason Sides, 15.790; 10. 40 – Clint Garner, 15.792; 11. 1X – Don Droud Jr. , 15.794; 12. 49J – Josh Schneiderman, 15.810; 13. 19P – Paige Polyak, 15.813; 14. 81 – Lee Jacobs, 15.845; 15. 7W – Tasker Phillips, 15.860; 16. 3P – Sawyer Phillips, 15.885; 17. 70S – Jeff Swindell, 15.900; 18. 28 – Scott Bogucki, 15.939; 19. 21AU – Jordyn Brazier, 15.943; 20. G1 – Gary Taylor, 15.947; 21. 7 – Carson McCarl, 15.968; 22. 11 – Roger Crockett, 16.006; 23. 95 – Matt Covington, 16.023; 24. 17WX – Shane Golobic, 16.028; 25. 28AU – Allan Woods, 16.049; 26. 99 – Brady Bracon, 16.070; 27. 9R – Rager Phillips, 16.116; 28. 70 – Dave Blaney, 16.161; 29. 71A – R.J. Johnson, 16.183; 30. 5J – Jamie Ball, 16.252; 31. 9X – Jake Bubak, 16.345; 32. 15M – Bobby Mincer, 16.501; 33. 85 – Chase Wanner, NT.

Qualifying Group #2: 1. 21 – Brian Brown, 15.794; 2. 13X – Paul McMahan, 15.816; 3. 17 – Sheldon Haudenschild, 15.825; 4. 0 – Lynton Jeffrey, 15.829; 5. 3H – James McFadden, 15.848; 6. 39 – Spencer Bayston, 15.869; 7. 35P – Skylar Prochaska, 15.887; 8. 19 – Brent Marks, 15.896; 9. 44 – Trey Starks, 15.903; 10. 44M – Chris Martin, 15.903; 11. 56N – Davey Heskin, 15.918; 12. 41S – Dominic Scelzi, 15.918; 13. 35 – Jamie Veal, 15.955; 14. 29P – Brian Paulus, 15.965; 15. 55 – Brooke Tatnell, 16.006; 16. 17X – Josh Baughman, 16.006; 17. 29 – Willie Croft, 16.025; 18. 7C – John Carney, 16.028; 19. 10 – Clyde Knipp, 16.062; 20. 17B – Bill Balog, 16.099; 21. 48 – Danny Dietrich, 16.115; 22. 68 – Chase Johnson, 16.122; 23. 21K – Thomas Kennedy, 16.123; 24. 17W – Harli White, 16.173; 25. 71X – Kevin Thomas Jr. , 16.180; 26. 99G – Skylar Gee, 16.214; 27. 12N – Cole Duncan, 16.238; 28. 2C – Wayne Johnson, 16.271; 29. 25 – Bobby McMahan, 16.443; 30. 84 – Tom Harris, 16.443; 31. 2K – Kevin Ingle, 16.710; 32. 18J – Jenna Fraizer, 17.178.

Heat Race #1 (8 Laps): 1. 40 – Clint Garner, 2. 1S – Logan Schuchart, 3. 97G – Hunter Schuerenberg, 4. 26 – Joey Saldana, 5. 3P– Sawyer Phillips, 6. 19P – Paige Polyak, 7. 28AU – Alan Woods, 8. 21AU – Jordyn Brazier, 9. 9X – Jake Bubak, 10. 70 – Dave Blaney, 11. 11 – Roger Crockett. (First three finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #2 (8 Laps): 1. 1. 1X – Don Droud Jr, 2. W20 – Greg Wilson, 3. 09 – Matt Juhl, 4. 91T – Cale Thomas, 5. 81 – Lee Jacobs, 6. 70S – Jeff Swindell, 7. 99 – Brady Bacon, 8. 95 – Matt Covington, 9. G1 – Gary Taylor, 10. 71A – R.J.Johnson, 11. 15M – Bobby Mincer. (First three finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #3 (8 Laps): 1. 1. 49J – Josh Schneiderman, 2. 1 – Sammy Swindell, 3. 7S – Jason Sides, 4. 17WX – Shane Golobic, 5. 7 – Carson McCarl, 6. 7W – Tasker Phillips, 7. 9R – Rager Phillilps, 8. 15H – Sam Hafertepe, 9. 5J – Jamie Ball, 10. 28 – Scott Bogucki. DNS: 85 – Chase Wanner. (First three finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #4 (8 laps): 1. 21 – Brian Brown, 2. 56 – Davey Heskin, 3. 35P – Skylar Prochaska, 4. 0 – Lynton Jeffrey, 5. 29 – Willie Croft, 6. 21K – Thomas Kennedy, 7. 99G – Skylar Gee, 8. 28P – Brian Paulus, 9. 17B – Bill Balog, 10. 25 – Bobby McMahan, 11. 2K – Kevin Ingle. (First three finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #5 (8 Laps): 1. 13 – Paul McMahan, 2. 19 – Brent Marks, 3. 41S – Dominic Scelzi, 4. 55 – Brooke Tatnell, 5. 48 – Danny Dietrich, 6. 3H – James McFadden, 7. 7C – John Carney II, 8. 12N – Cole Duncan, 9. 17W – Harli White, 10. 84 – Tom Harris, 11. 18J – Jenna Frazier. (First three finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #6 (8 Laps): 1. 35 – Jamie Veal, 2. 17 – Sheldon Haudenschild, 3. 44 – Trey Starks, 4. 39 – Spencer Bayston, 5. 71X – Kevin Thomas Jr, 6. 17X – Josh Baughman, 7. 68 – Chase Johnson, 8. 44M – Chris Martin, 9. 2C – Wayne Johnson, 10. 10 – Clyde Knipp. (First three finishers transferred to the A-Main)

B-Main #1 (12 Laps): 1. 15H – Sam Hafertepe Jr, 2. 26 – Joey Saldana, 3. 91T – Cale Thomas, 4. 81 – Lee Jacobs, 5. 99 – Brady Bacon, 6. 19P – Paige Polyak, 7. 7W – Tasker Phillips, 8. 70S – Jeff Swindell, 9. 17WX – Shane Golobic, 10. 70 – Dave Blaney, 11. 95 – Matt Covington, 12. 9R – Rager Phillips, 13. 7 – Carson McCarl, 14. 15M – Bobby Mincer, 15. 9X – Jake Bubak, 16. 71A – R.J. Johnson, 17. 28AU – Allan Woods, 18. G1 – Gary Taylor, DNS: 21AU – Jordyn Brazier, 28 – Scott Bogucki, 11 – Roger Crockett, 5J – Jamie Ball, 85 – Chase Wanner. (First three finishers transferred to the A-Main)

B-Main #2 (12 Laps): 1. 39 – Spencer Bayston, 2. 3H – James McFadden, 3. 55 – Brooke Tatnell, 4. 68 – Chase Johnson, 5. 17X – Josh Baughman, 6. 21K – Thomas Kennedy, 7. 29 – Willie Croft, 8. 48 – Danny Dietrich, 9. 7C – John Carney II, 10. 71X – Kevin Thomas Jr, 11. 12N – Cole Duncan, 12. 99G – Skylar Gee, 13. 17W – Harli White, 14. 44M – Chris Martin, 15. 28P – Brian Paulus, 16. 25 – Bobby McMahan, 17. 2K – Kevin Ingle, 18. 84 – Tom Harris, 19. 0 – Lynton Jeffrey, 20. 17B – Bill Balog, 21. 10 – Clyde Knipps. DNS: 2C – Wayne Johnson, 18J – Jenna Frazier. (First three finishers transferred to the A-Main)

A-Main (25 Laps): 1. 1S – Logan Schuchart. 2. 21 – Brian Brown, 3. 13X – Paul McMahan, 4. 09 – Matt Juhl, 5. 17 – Sheldon Haudenschild, 6. 35 – Jamie Veal, 7. 1 – Sammy Swindell, 8. 56N – Davey Heskin, 9. 97G – Hunter Schuerenberg, 10. 19 – Brent Marks, 11. 7S – Jason Sides, 12. 41S – Dominic Scelzi, 13. 55 – Brooke Tatnell, 14. 26 – Joey Saldana, 15. 49J – Josh Schneiderman, 16. 35P – Skylar Prochaska, 17. 15H – Sam Hafertepe Jr, 18. 44 – Trey Starks, 19. 91T – Cale Thomas, 20. 40 – Clint Garner, 21. 39 – Spencer Bayston, 22. 1X – Don Droud Jr, 23. W20 – Greg Wilson, 24. 3H – James McFadden.