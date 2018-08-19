Mumaw Wins OVSCA Feature at Wayne County

Ohio Valley Sprint Car Association
Wayne County Speedway
Orrville, OH
Saturday August 18, 2018
Feature: 16 – Danny Mumaw, 2. 22 – Cole Duncan, 3. 5T – Travis Philo, 4. 1B – Keith Baxter, 5. 5H – Jordan Harble, 6. 38 – Trey Jacobs, 7. 9 – Dean Jacobs, 8. D12 – Jason Dolick, 9. 1 – Jamie Myers, 10. 23 – Nick Patterson, 11. 4B – Steve Butler, 12. 23B – Chase Baker, 13. 7A – Dave Dickson, 14. 11 – Shawn Hulber, 15. 70 – Henry Malcuit, 16. 7 – Tyler Dunn, 17. 9W – Lance Webb, 18. 59 – Bryan Nuckles, 19. 4K – Kris Davis.