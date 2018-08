Feature Winners: August 22 – 26, 2018

Wednesday August 22, 2018

Kokomo Speedway – Kokomo, IN – USA – USAC – National Sprint Car Championship – #GYATK Night – Chris Windom

Thursday August 23, 2018

Grandview Speedway – Bechtelsville, PA – USA – All Star Circuit of Champions – Aaron Reutzel

Kokomo Speedway – Kokomo, IN – USA – USAC – National Sprint Car Championship – Sprint Car Smackdown – Tyler Courtney

Friday August 24, 2018

Accord Speedway – Accord, NY – USA – Non-Wing Crate Sprint Cars – Jeremy Quick

Attica Raceway Park – Attica, OH – USA – Winged 305 Sprint Cars – Mark Keegan Classic – Paul Weaver

Attica Raceway Park – Attica, OH – USA – Winged 410 Sprint Cars – Mark Keegan Classic – Travis Philo

Autodrome Granby – Granby, QC – CAN – Empire Super Sprints – Steve Poirier

Black Hills Speedway – Rapid City, SD – USA – World of Outlaws – Rushmore Outlaw Showdown – Brad Sweet

Deming Speedway – Deming, WA – USA – Northwest Focus Midget Series – Chance Crum

Heart O’Texas Speedway – Waco, TX – USA – Sprint Car Bandits – Claud Estes III

Humboldt Speedway – Humboldt, KS – USA – POWRi – West Midget Series – Hank Davis

Humboldt Speedway – Humboldt, KS – USA – POWRi – Wingless Auto Racing – Wesley Smith

I-80 Speedway – Greenwood, NE – USA – Nebraska 360 Sprint Car Series – Speedy Bill Memorial – Jake Bubak

Jackson Motorplex – Jackson, MN – USA – Midwest Sprint Touring Series – Jordan Martens

Jackson Motorplex – Jackson, MN – USA – NSL – Non-Wing Sprint Cars – Clinton Bruns

Jackson Motorplex – Jackson, MN – USA – Winged 305 Sprint Cars – Colon Smith

Kokomo Speedway – Kokomo, IN – USA – USAC – National Sprint Car Championship – Sprint Car Smackdown – Tyler Thomas

Lee USA Speedway – Lee, NH – USA – Small Block Supermodifieds – David Helliwell

Lee USA Speedway – Lee, NH – USA – Small Block Supermodifieds – Mike Spurling

Lernerville Speedway – Sarver, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Season Championship – A.J. Flick

Ocean Speedway – Watsonville, CA – USA – Western RaceSaver Series – Grant Duinkerken

Ohsweken Speedway – Ohsweken, ONT – ONT – Crate Sprint Cars – Jacob Dykstra

Ohsweken Speedway – Ohsweken, ONT – ONT – Winged 360 Sprint Cars – Dylan Westbrook

Outlaw Speedway – Dundee, NY – USA – Patriot Sprint Tour – Jared Zimbardi

Path Valley Speedway Park – Spring Run, PA – USA – Non-Wing Super Sportsman – Craig Perigo

River Cities Speedway – Grand Forks, ND – USA – Northern Outlaw Sprint Association – Mark Dobmeier

Silver Dollar Speedway – Chico, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Tanner Carrick

Sweetwater Speedway – Rock Springs, WY – USA – POWRi – Rocky Mountain Midget Racing Association – Keith Rauch

Trail-Way Speedway – Hanover, PA – USA – Winged 358 Sprint Cars – David Holbrook

Travelers Rest Speedway – Traverlers Rest, SC – USA – Carolina No Bull Sprint Car Series – Greg Smyres

US 36 Raceway – Osborn, MO – USA – Winged 305 Sprint Cars – Matt Richards

West Texas Raceway – Lubbock, TX – USA – Winged 305 Sprint Cars – Brett Becker

Williams Grove Speedway – Mechanicsburg, PA – USA – All Star Circuit of Champions – Jack Gunn Memorial Twin 20’s – Freddie Rahmer

Williams Grove Speedway – Mechanicsburg, PA – USA – All Star Circuit of Champions – Jack Gunn Memorial Twin 20’s – Jim Siegel

Saturday August 25, 2018

34 Raceway – Burlington, IA – USA – Winged 305 Sprint Cars – Jarrod Schneiderman

Atomic Speedway – Chillicothe, OH – USA – Ohio Valley Sprint Car Association – Todd Kane

BAPS Motor Speedway – York Haven, PA – USA – Super Sportsman – Russ Mitten

Bear Ridge Speedway – Bradford, VT – USA – USAC – Speed 2 DMA Midget Car Championship – Will Hull

Big Sky Speedway – Shepherd, MT – USA – World of Outlaws – Daryn Pittman

Bridgeport Speedway – Bridgeport, NJ – USA – Mid-Atlantic Sprint Series – Jeff Geiges

Cedar Lake Speedway – New Richmond, WI – USA – UMSS – Traditional Sprint Car Series / Wisconsin WingLESS Sprint Car Series – Traditional Challenge – Cam Schafer

Cedar Lake Speedway – New Richmond, WI – USA – UMSS – Winged Sprint Car Series – Chase Viebrock

Cottage Grove Speedway – Cottage Grove, OR – USA – Limited Sprints – Tyler Thompson

Creek County Speedway – Sapulpa, OK – USA – Champ Sprints – Noah Harris

Devil’s Bowl Speedway – Mesquite, TX – USA – Winged 305 Sprint Cars – Shane Thompson

Devil’s Lake Speedway – Crary, ND – USA – Canadian-American Outlaw Sprint Series / Northern Outlaw Sprint Association – Wade Nygaard

Dodge City Raceway Park – Dodge City, KS – USA – Winged 305 Sprint Cars – J.D. Johnson

Grays Harbor Raceway – Elma, WA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Jay Cole

Heartland Park Topeka – Topeka, KS – USA – ASCS – Red River Region / ASCS – Warrior Region – Mike Goodman

Humboldt Speedway – Humboldt, KS – USA – POWRi – West Midget Series – Jonathan Beason

Humboldt Speedway – Humboldt, KS – USA – POWRi – Wingless Auto Racing – Riley Kreisel

Kennedale Speedway Park – Kennedale, TX – USA – Winged 305 Sprint Cars – Christian Kinnison

Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – Winged 305 Sprint Cars – Ryan Leavitt

Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Jon Agan

Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Kerry Madsen

Lake Ozark Speedway – Eldon, MO – USA – Winged 360 Sprint Cars – Randy Martin

Land of Legends Raceway – Canandaigua, NY – USA – Winged 305 Sprint Cars – Darryl Ruggles

LeRPM Speedway – St-Marcel-de-Richelieu, QC – CAN – Empire Super Sprints – Steve Poirier

Lexington 104 Speedway – Lexington, TN – USA – United Sprint Car Series – Derek Hagar

Lincoln Speedway – Abbottstown,PA – USA – All Star Circuit of Champions – Carson Macedo

Meridian Speedway – Meridian, ID – USA – Idaho Six Cylinder Racing League – Drew Crenshaw

New Egypt Speedway – New Egypt, NJ – USA – Northeast Wingless Sprint Cars – Heidi Heddin

New Smyrna Speedway – New Smyrna Beach, FL – USA – Southern Sprint Car Shootout Series – Shane Butler

Northline Speedway – Hidden Valley, NT – AU – Winged 410 Sprint Cars – James McFadden

Ocean Speedway – Watsonville, CA – USA – Civil War Series – Johnny Key Classic – Tanner Thorson

Orange County Fair Speedway – Middletown, NY – USA – Capital Region Sprintcar Agency – Jessie Prichnik

Park Jefferson International Speedway – Jefferson SD – USA – Midwest Sprint Touring Series / Nebraska 360 Sprint Car Series – Jack Dover

Path Valley Speedway Park – Spring Run, PA – USA – Non-Wing Super Sportsman – Steve Wilbur

Path Valley Speedway Park – Spring Run, PA – USA – Winged 358 Sprint Cars – Doug Hammaker

Petaluma Speedway – Petaluma, CA – USA – Hunt Magnetos Wingless Tour – Shayna Sylvia

Pittsbugh’s Pennsylvania Motor Speedway – Imperial, PA – USA – RUSH Crate Sprint Car Series – Chad Ruhlman

Pittsbugh’s Pennsylvania Motor Speedway – Imperial, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Carl Bowser

Placerville Speedway – Placerville, CA – USA – Bay Cities Racing Association – Maria Cofer

Placerville Speedway – Placerville, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Andy Forsberg

Plymouth Dirt Track – Plymouth, WI – USA – Midwest Sprint Car Association – Kurt Davis

Port Royal Speedway – Port Royal, PA – USA – PA Sprint Series – John Scarborough

Port Royal Speedway – Port Royal, PA – USA – USAC – East Wingless Sprints – Mark Bitner

Port Royal Speedway – Port Royal, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Tyler Reeser

Riverside International Speedway – West Memphis, AR – USA – Winged 305 Sprint Cars – Brad Bowden

Sammy G Nolen Motorsports Park – Glenmore, LA – USA – Louisiana Outlaw Racesaver Series – Tyler Harris

Saratoga Speedway – Black Rock, BC – USA – WILROC – Ross Surgenor Championship – Mike Haslam

Selinsgrove Speedway – Selinsgrove, PA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Jason Shultz

Silver Bullet Speedway – Owendale, MI – USA – Michigan Traditional Sprints – Steve Irwin

Southern Oregon Speedway – Medford, OR – USA – Non-Wing 360 Sprint Cars – Geoff Ensign

Ventura Raceway – Ventura, CA – USA – Senior Sprints – Wally Pankratz

Ventura Raceway – Ventura, CA – USA – USAC – West Coast 360 Sprint Car Championship – Battle at the Beach – Tristan Guardino

Wayne County Speedway – Orrville, OH – USA – Winged 410 Sprint Cars – Jordan Ryan

Woodhull Raceway – Woodhull, NY – USA – Patriot Sprint Tour – Chuck Hebing

Sunday August 26, 2018

Autodrome Chaudiere – Vallee-Jonction, QC – CAN – Empire Super Sprints – Asphalt Assult – Steve Poirier

BAPS Motor Speedway – York Haven, PA – USA – All Star Circuit of Champions – Tony Stewart

BAPS Motor Speedway – York Haven, PA – USA – PA Sprint Series – Zach Newlin

BAPS Motor Speedway – York Haven, PA – USA – PA Sprint Series – Makeup Feature – Dave Grubel