Golobic Wins Midget Feature Saturday at Calistoga

LIGHT UP THE WORLD USAC WESTERN STATES MIDGET SERIES PRESENTED BY CBD LIVING WATER RACE RESULTS: September 1, 2018 – Calistoga, California – Calistoga Speedway – “11th Annual Louie Vermeil Classic”

WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFICATIONS: 1. Shane Golobic, 17W, Wood-21.835; 2. Ronnie Gardner, 68, Six8-21.884; 3. Michael Faccinto, 9D, Dodenhoff-22.206; 4. Alex Schutte, 28, Schute/McElwee-22.218; 5. Dustin Golobic, 17G, Wood-22.591; 6. Robby Josett, 9F, Dodenhoff-22.672; 7. Randi Pankratz, 8, Pankratz-22.804; 8. David Prickett, 24X, Neverlift-22.954; 9. Kyle Beilman, 31, Beilman-23.015; 10. Ryan Bernal, 73, Ford-23.167; 11. Johnathon Henry, 3F, Finkenbinder-23.179; 12. C.J. Sarna, 20, Sarna-23.470; 13. Max Adams, 2, Josett-23.629; 14. Marvin Mitchell, 78, Mitchell-24.061; 15. Robert Dalby, 4D, Dalby-NT; 16. Tanner Thorson, 3C, Lamar-NT.

EXTREME MUFFLERS FIRST HEAT: (8 laps) 1. Faccinto, 2. D.Golobic, 3. S.Golobic, 4. Dalby, 5. Pankratz, 6. Beilman, 7. Henry, 8. Adams. NT

KEIZER ALUMINUM WHEELS / ROD END SUPPLY SECOND HEAT: (8 laps) 1. Josett, 2. Schutte, 3. Prickett, 4. Bernal, 5. Gardner, 6. Sarna, 7. Mitchell. NT

FEATURE: (20 laps) 1. Shane Golobic, 2. Ronnie Gardner, 3. Alex Schutte, 4. Robby Josett, 5. David Prickett, 6. Marvin Mitchell, 7. Dustin Golobic, 8. Michael Faccinto, 9. C.J. Sarna, 10. Randi Pankratz, 11. Kyle Beilman, 12. Tanner Thorson, 13. Johnathon Henry, 14. Ryan Bernal, 15. Max Adams, 16. Robert Dalby. NT

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-7 Schutte, Laps 8-20 S.Golobic.