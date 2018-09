Sammy Swindell Wins at Lake Ozark

Lucas Oil ASCS National Tour

Speedway Motors ASCS Warrior Region

Lake Ozark Speedway

Eldon, Mo.

Saturday, September 1, 2018

Car Count: 51

Heat Races (Top 30 advance to Qualifiers)

Heat Race #1 (8 Laps): 1. 52-Blake Hahn, [1]; 2. 9JR-Derek Hagar, [6]; 3. 22S-Sean McClelland, [3]; 4. 21B-Brian Brown, [2]; 5. 1-Travis Rilat, [5]; 6. 86-Tony Bruce Jr, [4]; 7. 1X-Tim Crawley, [7]; 8. 49B-Ben Brown, [9]; 9. 99B-Bailey Elliott, [8]

Heat Race #2 (8 Laps): 1. 14K-Kyle Bellm, [2]; 2. 21-Miles Paulus, [4]; 3. 2C-Wayne Johnson, [6]; 4. 28C-Jonathan Cornell, [5]; 5. 99X-John Schulz, [3]; 6. 17W-Harli White, [9]; 7. 0-Taylor Walton, [8]; 8. 65-T.J. Muths, [1]; 9. 007-Brady Barker, [7]

Heat Race #3 (8 Laps): 1. 22-Dustin Barks, [2]; 2. 33M-Mason Daniel, [3]; 3. 27-Danny Thoman, [1]; 4. 95-Matt Covington, [7]; 5. 37H-Nick Howard, [5]; 6. 9M-Wyatt Burks, [4]; 7. 4-Evan Martin, [8]; 8. 8-Jeff Wingate, [9]; 9. (DNF) 75E-Broc Elliott, [6]

Heat Race #4 (8 Laps): 1. 3P-Rusty Potter, [2]; 2. 5J-Jamie Ball, [3]; 3. 91T-Tyler Thomas, [8]; 4. 9X-Paul Nienhiser, [7]; 5. 99-Skylar Gee, [6]; 6. 1XX-Brad Ryun, [4]; 7. 28-Scott Bogucki, [5]; 8. (DNF) 44-Chris Martin, [1]

Heat Race #5 (8 Laps): 1. 11-Roger Crockett, [1]; 2. 23-Seth Bergman, [3]; 3. 3S-Sammy Swindell, [6]; 4. 3-Ayrton Gennetten, [4]; 5. 57-Billy Butler, [2]; 6. 3V-Tyler Utz, [8]; 7. 43-Frank Brown, [5]; 8. (DNF) 1P-Curtis Evans, [7]

Heat Race #6 (8 Laps): 1. 77X-Alex Hill, [2]; 2. 14-Randy Martin, [3]; 3. 15H-Sam Hafertepe Jr, [6]; 4. 45X-Johnny Herrera, [4]; 5. 75-Tyler Blank, [8]; 6. 6A-Aidan Roosevans, [1]; 7. 18X-Nathan Ryun, [5]; 8. (DNF) 85-Forrest Sutherland, [7]

Hoosier Tire Qualifiers (Top 16 in combined Passing Points advance to the A-Feature)

Qualifier #1 (8 Laps): 1. 14-Randy Martin, [1]; 2. 15H-Sam Hafertepe Jr, [3]; 3. 9JR-Derek Hagar, [6]; 4. 33M-Mason Daniel, [2]; 5. 45X-Johnny Herrera, [9]; 6. 21-Miles Paulus, [4]; 7. 3V-Tyler Utz, [10]; 8. 75-Tyler Blank, [7]; 9. 27-Danny Thoman, [8]; 10. 22-Dustin Barks, [5]

Qualifier #2 (8 Laps): 1. 95-Matt Covington, [1]; 2. 91T-Tyler Thomas, [6]; 3. 52-Blake Hahn, [3]; 4. 2C-Wayne Johnson, [4]; 5. 5J-Jamie Ball, [2]; 6. 22S-Sean McClelland, [7]; 7. 1-Travis Rilat, [10]; 8. 99-Skylar Gee, [9]; 9. 17W-Harli White, [8]; 10. 3P-Rusty Potter, [5]

Qualifier #3 (8 Laps): 1. 3S-Sammy Swindell, [4]; 2. 9X-Paul Nienhiser, [1]; 3. 23-Seth Bergman, [2]; 4. 14K-Kyle Bellm, [6]; 5. 11-Roger Crockett, [3]; 6. 3-Ayrton Gennetten, [8]; 7. 37H-Nick Howard, [10]; 8. 77X-Alex Hill, [5]; 9. 28C-Jonathan Cornell, [7]; 10. 21B-Brian Brown, [9]

BMRS B-Features (Top 2 from each advance to the A-Feature)

B-Main #1(12 Laps): 1. 75-Tyler Blank, [3]; 2. 22S-Sean McClelland, [1]; 3. 99-Skylar Gee, [4]; 4. 28-Scott Bogucki, [9]; 5. 3V-Tyler Utz, [2]; 6. 6A-Aidan Roosevans, [8]; 7. 17W-Harli White, [5]; 8. 9M-Wyatt Burks, [7]; 9. 44-Chris Martin, [12]; 10. 57-Billy Butler, [6]; 11. 8-Jeff Wingate, [10]; 12. 99B-Bailey Elliott, [11]

B-Main #2 (12 Laps): 1. 1-Travis Rilat, [2]; 2. 3-Ayrton Gennetten, [1]; 3. 21B-Brian Brown, [5]; 4. 0-Taylor Walton, [6]; 5. 22-Dustin Barks, [3]; 6. 27-Danny Thoman, [4]; 7. 4-Evan Martin, [8]; 8. 1P-Curtis Evans, [10]; 9. 43-Frank Brown, [9]; 10. 007-Brady Barker, [11]; 11. 1XX-Brad Ryun, [7]; (DNS) 75E-Broc Elliott,

B-Main #3 (12 Laps): 1. 37H-Nick Howard, [2]; 2. 28C-Jonathan Cornell, [4]; 3. 1X-Tim Crawley, [7]; 4. 86-Tony Bruce Jr, [6]; 5. 3P-Rusty Potter, [3]; 6. 18X-Nathan Ryun, [9]; 7. (DNF) 65-T.J. Muths, [11]; 8. (DNF) 99X-John Schulz, [5]; 9. (DNF) 77X-Alex Hill, [1]; 10. (DNF) 49B-Ben Brown, [8]; 11. (DNF) 85-Forrest Sutherland, [10]

UOF A Feature (25 Laps): 1. 3S-Sammy Swindell, [2]; 2. 9JR-Derek Hagar, [3]; 3. 14K-Kyle Bellm, [6]; 4. 91T-Tyler Thomas, [1]; 5. 23-Seth Bergman, [10]; 6. 22S-Sean McClelland, [20]; 7. 14-Randy Martin, [5]; 8. 2C-Wayne Johnson, [11]; 9. 45X-Johnny Herrera, [13]; 10. 9X-Paul Nienhiser, [9]; 11. 52-Blake Hahn, [8]; 12. 21-Miles Paulus, [16]; 13. 1-Travis Rilat, [18]; 14. 28-Scott Bogucki, [24]; 15. 95-Matt Covington, [7]; 16. 75-Tyler Blank, [17]; 17. 11-Roger Crockett, [14]; 18. 33M-Mason Daniel, [12]; 19. 99-Skylar Gee, [23]; 20. 3-Ayrton Gennetten, [21]; 21. 37H-Nick Howard, [19]; 22. 49B-Ben Brown, [27]; 23. (DNF) 15H-Sam Hafertepe Jr, [4]; 24. (DNF) 28C-Jonathan Cornell, [22]; 25. (DNF) 4-Evan Martin, [25]; 26. (DNF) 5J-Jamie Ball, [15]; 27. (DNF) 0-Taylor Walton, [26]

POWRi National / West Midgets

Heat Race #1: 1. 91T-Tyler Thomas, [3]; 2. 27-Tucker Klaasmeyer, [6]; 3. 3N-Jake Neuman, [2]; 4. 71-Ryan Robinson, [7]; 5. 28-Kory Schudy, [8]; 6. 21KS-Karter Sarff, [9]; 7. 83-Karsyn Elledge, [4]; 8. 30T-Tyler Vantoll, [1]; 9. 7JR-JD Black, [5]

Heat Race #2: 1. 85-Kyle Craker, [5]; 2. 42-Hank Davis, [1]; 3. 5D-Zach Daum, [8]; 4. 67-Logan Seavey, [9]; 5. 57-Maria Cofer, [6]; 6. 14JR-Holley Hollan, [2]; 7. 23-Hannah Adair, [7]; 8. 81-Chase Porter, [3]; (DNS) 56X-Mark Chisholm,

Heat Race #3: 1. 71K-Tanner Carrick, [2]; 2. 7M-Chance Morton, [7]; 3. 67K-Holly Shelton, [1]; 4. 7F-Austin Brown, [3]; 5. 72-Sam Johnson, [9]; 6. 79-Blake Carrick, [5]; 7. 4M-Michelle Decker, [6]; 8. 721-Brendon Wiseley, [8]; (DNS) 5T-Presley Truedson,

A-Main: 1. 67-Logan Seavey, [7]; 2. 27-Tucker Klaasmeyer, [3]; 3. 71K-Tanner Carrick, [6]; 4. 28-Kory Schudy, [11]; 5. 72-Sam Johnson, [9]; 6. 67K-Holly Shelton, [13]; 7. 21KS-Karter Sarff, [14]; 8. 79-Blake Carrick, [17]; 9. 3N-Jake Neuman, [12]; 10. 85-Kyle Craker, [1]; 11. 4M-Michelle Decker, [19]; 12. 42-Hank Davis, [10]; 13. 57-Maria Cofer, [16]; 14. 81-Chase Porter, [22]; 15. 83-Karsyn Elledge, [20]; 16. 7F-Austin Brown, [15]; 17. 30T-Tyler Vantoll, [23]; 18. 14JR-Holley Hollan, [18]; 19. 7JR-JD Black, [24]; 20. 721-Brendon Wiseley, [21]; 21. 71-Ryan Robinson, [8]; 22. 91T-Tyler Thomas, [5]; 23. 5D-Zach Daum, [4]; 24. 56X-Mark Chisholm, [25]; 25. 7M-Chance Morton, [2]