Copeland and Golobic Win Vermeil Classic Finale

AMSOIL USAC/CRA SPRINT CAR SERIES RACE RESULTS: September 2, 2018 – Calistoga, California – Calistoga Speedway – “11th Annual Louie Vermeil Classic / Bullet Impressions California Sprint Week”

WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFICATIONS: 1. Damion Gardner, 4, Alexander-19.701; 2. Brody Roa, 91R, BR-19.735; 3. Chase Johnson, 68, Thomas-19.747; 4. Jake Swanson, 34AZ, Grau/Burkhart-19.818; 5. Colby Copeland, 16A, Copeland-19.876; 6. Austin Williams, 2, Jory-19.876; 7. Max Adams, 3F, Finkenbinder-20.124; 8. R.J. Johnson, 92, Sertich-20.138; 9. Danny Faria Jr., 42, Cheney-20.192; 10. Austin Liggett, 83, Liggett-20.202; 11. Cody Williams, 44, Jory-20.255; 12. Jace Vander Weerd, 88, Vander Weerd-20.286; 13. Geoff Ensign, 56, Phulps-20.305; 14. Ryan Bernal, 73, Ford-20.325; 15. Logan Williams, 5, Jory-20.526; 16. Chris Gansen, 4G, Gansen-20.639; 17. Nick Larson, 24N, Larson-20.647; 18. Matt McCarthy, 28M, McCarthy-20.892; 19. Shayna Sylvia, 3T, Finkenbinder-20.894; 20. Richard Brace Jr., 2R, Brace-21.013; 21. Zack Lynskey, 7N, Lynskey-21.243; 22. Austin Ervine, 51, AJ-21.646; 23. Cody Jessop, 35, Grier-21.964; 24. Johnathon Henry, 8, Richardson-NT

EXTREME MUFFLERS FIRST HEAT: (8 laps) 1. Liggett, 2. Gardner, 3. Gansen, 4. Swanson, 5. Ensign, 6. Adams, 7. Sylvia, 8. Ervine. NT

CIRCLE TRACK PERFORMANCE / ROD END SUPPLY SECOND HEAT: (8 laps) 1. Bernal, 2. Roa, 3. C.Williams, 4. Copeland, 5. R.J.Johnson, 6. Larson, 7. Jessop, 8. Brace. NT

KEIZER ALUMINUM WHEELS / ROD END SUPPLY THIRD HEAT: (8 laps) 1. Vander Weerd, 2. A.Williams, 3. Faria, 4. C.Johnson, 5. McCarthy, 6. Lynskey, 7. L.Williams. NT

FEATURE: (30 laps) 1. Colby Copeland, 2. Brody Roa, 3. Chase Johnson, 4. Austin Williams, 5. Ryan Bernal, 6. Danny Faria Jr., 7. Geoff Ensign, 8. Austin Liggett, 9. Cody Williams, 10. Jace Vander Weerd, 11. Max Adams, 12. R.J. Johnson, 13. Logan Williams, 14. Chris Gansen, 15. Zack Lynskey, 16. Matt McCarthy, 17. Shayna Sylvia, 18. Cody Jessop, 19. Nick Larson, 20. Austin Ervine, 21. Jake Swanson, 22. Richard Brace Jr., 23. Damion Gardner. NT

—————————

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-30 Copeland

SALDANA RACING PRODUCTS / RACING OPTICS HARD CHARGER: Ryan Bernal (14th to 5th)

NEW AMSOIL USAC/CRA SPRINT CAR POINTS:

NEW BULLET IMPRESSIONS CALIFORNIA SPRINT WEEK POINTS: 1-Roa-142, 2-Bernal-139, 3-A.Williams-137, 4-Faria-133, 5-Gardner-117, 6-Adams-111, 7-Liggett-110, 8-Copeland-108, 9-C.Johnson-105, 10-Ensign-102.

NEXT AMSOIL USAC/CRA SPRINT CAR RACE: September 3 – Petaluma (CA) Speedway – “Bullet Impressions California Sprint Week”

LIGHT UP THE WORLD USAC WESTERN STATES MIDGET SERIES PRESENTED BY CBD LIVING WATER RACE RESULTS: September 2, 2018 – Calistoga, California – Calistoga Speedway – “11th Annual Louie Vermeil Classic”

WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFICATIONS: 1. Shane Golobic, 17W, Wood-19.877; 2. Alex Schutte, 28, Schutte/McElwee-20.159; 3. Michael Faccinto, 9D, Dodenhoff-20.281; 4. Robby Josett, 9F, Dodenhoff-20.567; 5. Ryan Bernal, 73, Ford-20.602; 6. Ronnie Gardner, 68, Six8-20.620; 7. Robert Dalby, 4D, Dalby-20.728; 8. David Prickett, 24X, Neverlift-20.852; 9. Johnathon Henry, 3F, Finkenbinder-21.110; 10. C.J. Sarna, 20, Sarna-21.564; 11. Marvin Mitchell, 78, Mitchell-23.455; 12. Kyle Beilman, 2, Josett-24.817; 13. Randi Pankratz, 8, Pankratz-28.063.

EXTREME MUFFLERS FIRST HEAT: (8 laps) 1. Gardner, 2. Golobic, 3. Faccinto, 4. Henry, 5. Mitchell, 6. Bernal. NT

KEIZER ALUMINUM WHEELS / ROD END SUPPLY SECOND HEAT: (8 laps) 1. Schutte, 2. Josett, 3. Dalby, 4. Prickett, 5. Sarna, 6. Beilman. NT

FEATURE: (20 laps) 1. Shane Golobic, 2. Michael Faccinto, 3. Ryan Bernal, 4. Alex Schutte, 5. Robby Josett, 6. Robert Dalby, 7. David Prickett, 8. Ronnie Gardner, 9. C.J. Sarna, 10. Johnathon Henry, 11. Marvin Mitchell, 12. Randi Pankratz, 13. Kyle Beilman. NT

———————–

**Bernal flipped during the first heat race.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-5 Josett, Laps 6-20 Golobic

SALDANA RACING PRODUCTS / RACING OPTICS HARD CHARGER: Ryan Bernal (11th to 3rd)

NEW LIGHT UP THE WORLD USAC WESTERN STATES MIDGET PRESENTED BY CBD LIVING WATER POINTS:

NEXT LIGHT UP THE WORLD USAC WESTERN STATES MIDGET PRESENTED BY CBD LIVING WATER RACES: September 15– Ventura (CA) Raceway