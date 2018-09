Feature Winners: September 5 – 9, 2018

Wednesday September 5, 2018

Silver Dollar Speedway – Chico, CA – USA – Civil War Series – Gold Cup Race of Champions – Tim Kaeding

Silver Dollar Speedway – Chico, CA – USA – Hunt Magnetos Wingless Tour – Gold Cup Race of Champions – Casey McClain

Williamette Speedway – Lebanon OR – USA – World of Outlaws – Donny Schatz

Thursday September 6, 2018

Silver Dollar Speedway – Chico, CA – USA – USAC – CRA Sprint Car Championship – California Sprint Week – Chase Johnson

Silver Dollar Speedway – Chico, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Gold Cup Race of Champions – Cory Eliason

the Dirt Track at IMS – Speedway, IN – USA – USAC – National Midget Car Championship – BC 39 – Brady Bacon

Friday September 7, 2018

Accord Speedway – Accord, NY – USA – Non-Wing Crate Sprint Cars – Dan Malley

Amsoil Speedway – Superior, WI – USA – Interstate Racing Association – Kerry Madsen

Black Hills Speedway – Rapid City, SD – USA – Winged 360 Sprint Cars – D.J. Brink

Castrol Raceway – Edmonton, AB – CAN – Sportsman Sprints – Season Championship – Chevy Goodhope

Gallatin Speedway – Belgrade, MT – USA – ASCS – Frontier Region – Kelly Miller

Ocean Speedway – Watsonville, CA – USA – USAC – CRA Sprint Car Championship – California Sprint Week – Brody Roa

Ohsweken Speedway – Ohsweken, ONT – CAN – Action Sprint Tour – Josh Hansen

Ohsweken Speedway – Ohsweken, ONT – ONT – Winged 360 Sprint Cars – Season Championship – Sam Hafertepe Jr.

Port Royal Speedway – Port Royal, PA – USA – All Star Circuit of Champions – Night Before the 50 – Freddie Rahmer

River Cities Speedway – Grand Forks, ND – USA – Northern Outlaw Sprint Association – Mark Dobmeier

Silver Dollar Speedway – Chico, CA – USA – World of Outlaws – Gold Cup Race of Champions – Brad Sweet

Saturday September 8, 2018

Arizona Speedway – Queen Creek, AZ – USA – USAC – Southwest Sprint Car Championship – Charles Davis Jr.

Bear Ridge Speedway – Bradford, VT – USA – USAC – Speed 2 DMA Midget Car Championship – Joe Krawie

Black Hills Speedway – Rapid City, SD – USA – Winged 360 Sprint Cars – D.J. Brink

Butler Motor Speedway – Quincy, MI – USA – Winged 410 Sprint Cars – Season Championship – Max Stambaugh

Can-Am Speedway – LaFargeville, NY – USA – Empire Super Sprints – Larry Wight

Cedar Lake Speedway – New Richmond, WI – USA – Interstate Racing Association – Brooke Tatnell

Cedar Lake Speedway – New Richmond, WI – USA – UMSS – Traditional Sprint Car Series – Richert Memorial – Bryan Roach

Cedar Lake Speedway – New Richmond, WI – USA – UMSS – Winged Sprint Car Series – Richert Memorial – Bill Balog

Cottage Grove Speedway – Cottage Grove, OR – USA – Limited Sprints – Tyler Thompason

Creek County Speedway – Sapulpa, OK – USA – Champ Sprints – Chance Morton

El Paso County Raceway – Calhan, CO – USA – POWRi – Rocky Mountain Midget Racing Association – Jake Bubak

Junction Motor Speedway – McCool Junction, NE – USA – Nebraska 360 Sprint Car Series – Jack Dover

Keller Auto Speedway – Hanford, CA – USA – USAC – CRA Sprint Car Championship – California Sprint Week – Jace Vander Weerd

Keller Auto Speedway – Hanford, CA – USA – Western RaceSaver Series – Blake Robertson

Lake View Motor Speedway – Nichols, SC – USA – Carolina Sprint Tour – Steve Surniak

Merrittville Speedway – Thorold, ONT – CAN – Southern Ontario Sprints – Jim Huppunen

Plymouth Dirt Track – Plymouth, WI – USA – Midwest Sprint Car Association – Justin Miller

Rocky Mountain Raceway – West Valley City, UT – USA – Focus Midgets – Natalie Waters

Rocky Mountain Raceway – West Valley City, UT – USA – Winged 360 Sprint Cars – Austin Luttmer

Rocky Mountain Raceway – West Valley City, UT – USA – Limited Sprints – Natalie Waters

Santa Maria Speedway – Santa Maria, CA – USA – Non-Wing 360 Sprint Cars – Trent Carter

Santa Maria Speedway – Santa Maria, CA – USA – USAC – Western Speed2 Dirt Midget Series – Tyler Slay

Silver Dollar Speedway – Chico, CA – USA – World of Outlaws – Gold Cup Race of Champions – Rico Abreu

Star Speedway – Epping, NH – USA – International Super Modified Association – Star Classic – Jon McKennedy

Ventura Raceway – Ventura, CA – USA – Focus Midgets – Mike Leach

Ventura Raceway – Ventura, CA – USA – Senior Sprints – Chris Meredith

Ventura Raceway – Ventura, CA – USA – VRA Sprint Cars – Rick Hendrix

Volusia Speedway Park – Barberville, FL – USA – Top Gun Sprint Car Series – Hayden Campbell

Wagner Speedway – Wagner, SD – USA – Midwest Sprint Touring Series – Tyler Drueke

Wagner Speedway – Wagner, SD – USA – Winged 305 Sprint Cars – Dusty Ballenger

Wiscasset Speedway – Wiscasst, ME – USA – NEMA – Lites Midget Car Series – Ryan Locke

Wiscasset Speedway – Wiscasst, ME – USA – NEMA – Midget Car Series – Avery Stoehr

Sunday September 9, 2018

Eagle Raceway – Eagle, NE – USA – POWRi – WAR Sprint Car Series – Jason Martin

Eagle Raceway – Eagle, NE – USA – Winged 305 Sprint Cars – Joey Danley